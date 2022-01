Arteaga: "El fichaje de Sergio es muy acertado"

Sergio González se estrena este martes como entrenador del Cádiz en un partido de liga y lo hace en el Nuevo Mirandilla ante el RCD Espanyol, equipo en el que jugó y además comenzó a dar sus primeros pases como técnico. En el año 2000, el conjunto catalán se alzó con la Copa del Rey y en sus filas se encontraba Moisés Arteaga, que fue quién levantó el título de campeón. Canterano del Cádiz CF y compañero de Sergio en el cuadro perico, el gaditano habla en COPE Cádiz sobre la nueva etapa del entrenador catalán en la Tacita de plata.

Arteaga define a Sergio como un ser “muy entrañable y simpático, es un tío bastante extrovertido”. Hay jugadores, que por su personalidad apuntan maneras desde muy jóvenes como futuros entrenadores, no fue el caso de Sergio según destaca el gaditano ya que “la verdad es que me sorprendí un poco porque hay perfiles de jugadores que se les ve que pueden ser entrenadores, no pensaba yo que fuera a tomar estos derroteros”.

En relación a la destitución de Cervera señala que “ha hecho una labor muy importante”, pero cree que “el fichaje de Sergio es muy acertado ahora llega un entrenador con otra forma de ser, un sistema nuevo, a Sergio le gusta el buen trato de balón”.

“Creo que con Álvaro había jugadores que no estaban sacando todo su potencial”, afirma Arteaga, u agrega que “Sergio le va a dar otro aire al equipo, es cierto que está en una situación delicada, pero está cerca de la salvación”.