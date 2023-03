Abraham Alonso, desde Panamá "un fanático más" sufriendo con el Cádiz CF

Abraham Alonso ha cumplido un sueño. Un panameño enamorado de Cádiz y del Cádiz CF que este pasado fin de semana tuvo la oportunidad de por primera vez pisar suelo gaditano y estar en el Nuevo Mirandilla, el estadio de su vida.

"Ha sido más de lo que esperaba. Una ciudad maravillosa, pequeña, linda, la gente muy cordial y con ese toque colonial porque es una ciudad antigua. Me sentí como en casa y ahora siendo en primera persona el porqué Mágico no se quería ir de Cádiz. Me ha entrado una pequeña depresión al irme, la verdad. Ojalá pueda regresar algún día".

¿Qué hace un panameño siendo aficionado al Cádiz? "La pasión viene de hace 20 años. Mi madre trabajaba en una cadena de hoteles en Ciudad de Panamá y en ese hotel recibía a la tripulación de Iberia que venía de España. En los aviones había periódicos y al final lllegaban a mi poder y me encantaba estar al tanto de todo lo que pasaba en España un día después. Como siempre me gustaba el deporte leía el periódico de atrás hacía delante. Además La Liga siempre se ha televisado en Panamá que tuvo un auge importante con Dely Valdés cuando jugaba en el Málaga y el Oviedo. Ahí empieza mi interés por el fútbol español".

¿Y el Cádiz? "Me llega con el ascenso en Chapín. Fue amor a primera vista. Vi el ascenso a Primera en Jerez y desde ese momento me enamoré del equipo para siempre, del amarillo para toda mi vida. Recuerdo como el primer día al periodista hablando del ascenso y todo fue increíble. No hay una explicación lógica a mi enamoramiento por el Cádiz desde aquel momento, yo era un niño por entonces".

Desde entonces, Abraham presume de cadismo con su camiseta del Cádiz, la matrícula de su coche y su pasión amarilla. "Mi madre me compraba camisetas de algodón de color amarillo y me las planchaba con el nombre del Cádiz. Las piedras del jardín las puso mi madre de amarillo y mi habitación igual. Mi madre me dijo que me iba a volver loco", reconoce entre risas.

"Ahora con las nuevas tecnologías todo es más fácil y tratamos de apoyar al Cádiz desde la distancia. Por coincidencias de la vida se dio la entrevista en el programa 'Andaluces por el mundo' y se produce el bastinazo. Yo tenía previsto un viaje por Europa y el Cádiz me invitó venir a la ciudad y al partido del Cádiz. Estoy muy agradecido al club, desde su presidente por el trato que me han dado. Soy un fanático más, acostumbrado a sufrir con el Cádiz", explica.