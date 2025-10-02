El alcalde de Lorca pide cláusulas espejo contra la competencia desleal para los productos agrícolas de fuera de la UE

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha pedido “cláusulas espejo” para los productos agrícolas que se producen fuera de la Unión Europea, como mecanismo para reducir la “competencia desleal” que llevan años sufriendo los productores españoles.

Durante su visita a la feria Fruit Attraction en Madrid el alcalde ha dicho que es urgente la aplicación de ese tipo de cláusulas para que los productos de terceros países cumplan las mismas exigencias que se imponen a los agricultores locales.

“Solo así garantizaremos igualdad de condiciones y defenderemos nuestro campo”, ha afirmado el alcalde, para el que los productores lorquinos “no pueden resignarse a ver cómo inundan nuestros mercados con productos de fuera de la UE que no cumplen los mismos estándares europeos y de calidad”.

Tras reunirse en la feria con productores y empresarios lorquinos, Gil ha pedido también eliminar trabas burocráticas que están lastrando al sector y ha demandado garantía de agua de riego con el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

En sector agrícola lorquino cuenta con más de 50.000 hectáreas cultivadas, genera más de 10.000 empleos directos y según el alcalde sustenta el 40 por ciento de la economía local.