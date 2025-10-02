Alerta por Virus del Nilo Occidental en Gerena, donde durante cuatro semanas se debe realizar un refuerzo de las medidas de control del insecto

Trampa con mosquitos para controlar la presencia y circulación del VNO

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado el municipio sevillano de Gerena como "área en alerta" debido a la confirmación de la circulación del Virus del Nilo Occidental (VNO). El virus se detectó en mosquitos del género Culex capturados en una trampa cercana al núcleo de población.

Esta medida, que estará vigente durante cuatro semanas seguidas (hasta el 29 de octubre) a menos que se detecte nueva circulación del virus, se ha tomado siguiendo el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía.

¿Qué implica la declaración de "área en alerta"?

La activación del área en alerta supone una intensificación inmediata de las medidas de vigilancia y control en la zona, que incluyen:

Vigilancia Reforzada: Se intensifican las tres vigilancias clave:

Entomológica: Control y análisis de mosquitos.

Animal: Seguimiento en aves y équidos.

Humana: Mayor control sobre posibles casos en personas.

Acciones de Promoción y Comunicación: Se activan campañas informativas en centros educativos, residencias y a través de farmacias comunitarias y enfermería para que los ciudadanos conozcan y apliquen las medidas de protección.

Control Municipal de Vectores: El Ayuntamiento de Gerena debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores. Esto no solo afecta al núcleo de población, sino también a focos larvarios o refugios de adultos identificados a menos de 1,5 kilómetros.

Otros municipios andaluces en alerta

Gerena se suma a otros municipios de la comunidad que ya se encuentran en situación de alerta por el VNO. Actualmente, la lista incluye:

Pulpí (Almería) - hasta el 16 de octubre.

Benalup-Casas Viejas (Cádiz) - hasta el 5 de octubre.

Chiclana de la Frontera (Cádiz) - hasta el 23 de octubre.

Baeza (Jaén) - hasta el 24 de octubre.

Guillena (Sevilla) - hasta el 13 de octubre

Huelva - completa su periodo de cuatro semanas este jueves, 2 de octubre.

Consejos Clave para la Ciudadanía

Afortunadamente, la Dirección General de Salud Pública ha descartado nuevos casos confirmados en humanos de Fiebre del Nilo Occidental (FNO) tras analizar un total de 303 pruebas. Hasta la fecha, los casos registrados en la temporada son un caso confirmado en Mojácar (Almería) y un caso probable en Andújar (Jaén). Ambos han superado la enfermedad sin secuelas.

Ante la circulación del virus, la Consejería de Salud insiste en la importancia de las medidas de autoprotección para evitar las picaduras de mosquitos, especialmente en municipios de riesgo alto (actualmente hay 43 en Sevilla, 17 en Cádiz, y 15 en Huelva, entre otros).

Protección Personal:

Usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico.

Cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara.

Evitar olores intensos (perfumes, jabones) que atraen a los mosquitos.

Limitar las salidas al amanecer y al atardecer, momentos de máxima actividad de estos insectos.

Medidas Domésticas y del Entorno:

Instalar mosquiteras en ventanas y puertas.

Usar insecticidas domésticos o repelentes ambientales.

Evitar generar zonas de agua estancada (cubos, juguetes, jardines, macetas), donde los mosquitos crían sus larvas.

Mantener adecuadamente albercas, piscinas y lavaderos.

La colaboración ciudadana es esencial para controlar la población de mosquitos y reducir el riesgo de transmisión.