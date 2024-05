"Volvemos a Cádiz llenos de Rocío y con mucha melancolía"

Este jueves la hermandad del Rocío de Cádiz regresa a su ciudad. El pasado martes a primera hora la hermandad salía de la aldea almonteña para comenzar el camino de regreso a la capital gaditana. Este jueves a mediodía cruzarán el Guadalquivir en Sanlúcar y por la tarde llegarán a la iglesia de San José.

Jesús Montaño, hermano mayor de El Rocío habla de ese camino de regreso. "El camino de vuelta es más bonito que el de ida porque vamos con la melancolía de todo lo que hemos vivido. Venímos haciendo balance, planificando el próximo año. Estos últimos años que vienen viviendo permite que los hermanos se unan más y que disfruten de todo. La hermandad no regresa al completo como en la ida, lo haremos a un 60% respecto a la salida de Cádiz. Ello te permite compartir momentos que no has podido con otras personas. Es un camino completamente diferente al de la ida pero nos vamos con mucha melancolia".

"Estamos siempre muy agradecidos al pueblo de Almonte. Pararon a la Virgen minutos delante de nuestro Simpecado y fue algo emocionante. Es algo que nos da mucha fortaleza", explica el hermano mayor.

Montaño recuerda que "hablar del Rocío desde fuera es muy complicado, teniendo solo la percepción de lo que existe en los medios de comunicación. El Rocío es algo especial y para hablar de ello hay que vivirlo, es una experiencia del alma y de lo que no se conoce no se puede hablar".