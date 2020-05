Un Rocío distinto para los peregrinos de Cádiz

Maria del Mar Chouza, hermana mayor de la Hermandad del Rocío de Cádiz, reconoce que "tenemos sentimientos encontrados porque un día como hoy deberíamos haber iniciado nuestro camino a la aldea del Rocío".

Chouza explica que "estamos con nuestro corazón en Almonte. No vamos a tener romería pero lo que hacemos de manera particular no nos la quita nadie, hacemos una peregrinación interna camino de la aldea pasando por Sanlúcar de Barrameda".

Asimismo, la ayuda a los más necesitados no falta. "Estamos haciendo una labor solidaria importante, ayudando a los que más lo necesitan en estos tiempos de coronavirus".

"Nos queda ya un día menos para el próximo Pentecostés, todos los días del año peregrinamos al Rocío y el sábado vamos a realizar una misa, recuerda Choza.