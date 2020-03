Los Afligidos de Cádiz, primera cofradía de Andalucía que decide no procesionar por el coronavirus

La cofradía de los Afligidos de Cádiz ya ha decidido que no realizará su salida procesional en el próximo Jueves Santo de la Semana Santa de Cádiz. A pesar de que aún queda un mes para que esta hermandad procesione en la tarde del Jueves Santo, la cofradía ha decidido no procesionar siendo la primera en toda Andalucía que toma esta decisión.

El hermano mayor de la corporación Ramón Velázquez ha confirmado que se ha reunido con la junta de mesa así como con el director espiritual de la cofradía, Jesús García Cornejo y ha decidido no salir. "Esto es una cosa muy fuerte. Ahora mismo lo hemos decidido. Hemos convocado a la junta de mesa con el director espiritual y va para adelante. Lo siento en el alma. Esto no es cuestion de convocar un cabildo de hermanos. Esto es una catástrofe y no lo queremos ver. La gente se crree que unas vacaciones. Es para estar en su casa y yo tengo la responsabilidad de un cortejo con 700 personas en la calle".