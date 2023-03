Juan Carlos Jurado: "No descartamos cambios de día en las hermandades"

Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, ha estado en los micrófonos de COPE a horas de que comience una nueva Semana Santa.

Una Semana Mayor con una hermandad nueva en la calle. «Estamos de enhorabuena porque el Nazareno de la Obediencia se haya incorporado a las vísperas. Van a ser unos diez de hermandades en la calles de Cádiz. Eso quiere decir que estamos sumando en vez de perder».

Una más pero en la suma las mismas que el año pasado debido a la calamitosa situación que vive la hermandad de la Oración en el Huerto. Con un comisario pero sin avances significativos. «Confío en que el año que viene esté la hermandad en la calle. Tenemos que calmarnos tras la Semana Santa y guardar el ímpetu de ahora para cuando acaben estos dias y seguir. Yo no puedo estar tranquilo con una hermandad que pertenece el Consejo y que no pueda hacer su estación de penitencia. Vamos a dejar tiempo al tiempo y confíar en que todo se va a arreglar de cara al año que viene».

Uno de los temas estrella de la Cuaresma ha sido las modificaciones de la Semana Santa del futuro. Juan Carlos Jurado reconoce que el Consejo está en esa labor de una manera importante en todo ello. «Estamos trabajando en la reconfiguración nueva de la Semana Santa, algo que se expuso en el pleno de hermanos mayores. Tras estos días lo valoraremos y lo que puedo decir es que estamos trabajando mucho en este aspecto. Podría suceder que alguna hermandad cambiara de día. Medinaceli ha dado el paso y ahora será la Permanente quien que tenga que dar el visto bueno, serán las hermandades del Viernes Santo las que pueden objetar o no. Puede que haya algún que otro cambio más, lo importante es trabajar con tranquilidad y siempre pensando en el bien común de la Semana Santa. Si trabajamos todos unidos será mejor para la Semana Mayor«.

«La Semana Santa no es una cosa fija»

El problema reside actualmente en el Jueves Santo y la Madrugada, los días más importantes de la Semana Santa. El presidente del Consejo destaca que «no tenemos una legislación como otras ciudades en la que se impone el criterio del Consejo. Si la hermandad lo decide y luego el pleno de hermanos mayores lo aprueba poco podemos decir. Es verdad que el último cambio fue en 2011 con la marcha de Sanidad al Martes Santo buscando mejorar y lo han hecho, pero es verdad que esa jornada pueda estar saturada. Le pido a las hermandades que no sean egoístas y pienen en el bien general. La Semana Santa no es cosa fija, tiene que avanzar y no puede ser una cosa inmovil«.

Otro de los temas que analiza Jurado es la Carrera Oficial que el año que viene presentará cambios. «Estamos pendientes de confeccionar la Carrera Oficial con el Ayuntamiento. La idea es que acabe en la Plaza del Palillero y que esos palcos se instalen en Catedral o en San Juan de Dios. Lo hablaremos con la concejala Lola Cazalilla cuando acabe la Semana Santa«.

Una Carrera Oficial que hace años perdió una vía emblemática. «Por desgracia perdimos en su día la calle Ancha que es una vía que me encanta pero todas las hermandades la dejaron morir. El público prefería estar en otras zonas para ver las hermandades antes y parece que la mayoría prefieren ver las cofradías antes».

Los últimos días ha generado una agria polémica la prohibición de petaladas en Carrera Oficial. Una cuestión conocida por las cofradías. «Se ha sacado de contexto el tema de las petaladas, las redes sociales no son buenas y esto no es algo nuevo. Se habló con todas las hermandades, todas tienen la normativa desde la reunión de acoplamiento del mes de diciembre. Es una cuestión de seguridad para todas las hermandades. Lo único que se ha hecho ahora es un recordatorio para que sepan las cofradías que son responsables todas ellas», explica Jurado.

Y para estos días, un deseo. «Quiero una Semana Santa con mucho sol, espiritualidad y que la vivamos de manera intensa», recuerda Jurado.





