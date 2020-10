La Policía detiene a una persona tras la operación para erradicar el intrusismo en la Seguridad Privada

Roberto Herazo, Jefe de Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría de la Policía Nacional en Cádiz ha explicado en qué ha consistido el operativo de erradicación del intrusismo en el sector de la Seguridad Privada en la provincia de Cádiz y por el que han detenido a una persona que vigilaba una explotación ganadera armado. Herazo también ha enumerado algunos de los requisitos que deben cumplir las empresas y personas que se dediquen a la Seguridad Privada y los estrictos controles a los que vayan armados en su trabajo.

En la operación se han intervenido un arma corta de fuego y una pistola simulada, una defensa eléctrica, un chaleco antibalas, armas blancas y varios sprays de defensa personal. En el operativo realizado en Setenil de las Bodegas han participado un total de 16 agentes de la Unidad Territorial de Seguridad Privada y de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría Provincial de Cádiz

Herazo ha recordado que la prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 Euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 Euros. Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado.