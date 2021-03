En el día del empleado público hablamos con el sindicato CSIF

Hoy es el día del empleado público, y a hay mucho que agradecer también a estas mujeres y hombres durante la pandemia, ya que han estado muchos de ellos en primera línea de batalla contra el virus y sus consecuencias, policías, sanitarios, profesores, correos, Administraciones Públicas….

Hablamos en Mediodía COPE con Enrique Estévez presidente de CSIF Cádiz

Estévez explica por qué celebramos el día del empleado público y qué hay que destacar de este día, hemos visto con la pandemia que, cuando hablamos de trabajos esenciales para la sociedad, es porque sin ellos estaríamos perdidos. Son esenciales de verdad. No es un eufemismo ni una palabra comodín. Antes de la crisis sanitaria, el servicio público era más que necesario para el correcto funcionamiento de las administraciones. Pero con la pandemia se han visto, por un lado, las costuras del sistema, ya que hemos sufrido grandes recortes en la última década. Y por otro, que sin "los empleados públicos que nos han atendido y cuidado, estaríamos viviendo un ‘sálvese quien pueda’, como si estuviéramos en una guerra. Es por ello que hoy celebramos este día. Es una forma de agradecerles el esfuerzo y de dar valor a su trabajo."

Con respecto a la cierta mala imagen del empleado público entre algunos sectores de la sociedad, dice que como en todos lados, hay gente que trabaja mejor que otra. No es algo exclusivo de la función pública. De todos modos, explica que, hay mecanismos para denunciar cuando el trabajo se hace mal. No es necesario, ni justificable, que se nos acuse, o incluso que se nos agreda cuando un ciudadano no está conforme. Aun así, resalta que "la gran mayoría de los empleados públicos -una mayoría abrumadora- son personas que tienen vocación de servicio público. Que se desviven por ayudar y garantizan que las administraciones funcionen."

Siendo CSIF el sindicato mayoritario en la función pública de este país, habla de lo que ha conseguido desde que comenzó la pandemia donde han estado en primera línea, a base de escritos a la administración, duras negociaciones, denuncias en la prensa, y hasta movilizaciones. "Cuando comenzó la crisis sanitaria, sentimos el apoyo de toda la sociedad. Recordemos los aplausos al personal sanitario. Parecía que todo el mundo se daba cuenta de lo necesario que es tener un sistema robusto de servicios públicos. Pero las administraciones parecían ir a ralentí. Dando palos de ciego. Les costaba reforzar tanto a nivel material como humano todos esos servicios indispensables que habían estado reduciendo desde la crisis de 2008. Así que hicimos nuestro trabajo como sindicato y logramos que el estado, las comunidades y los ayuntamientos se pusieran las pilas." Se reforzaron muchas plantillas, les dotaron de equipos de protección suficientes y adecuados, reconocieron el covid como enfermedad profesional, permitieron el teletrabajo donde fuera posible… Y últimamente, se han mejorado los protocolos, los cribados y se van incorporando a todo este personal en los procesos de vacunación.

Aún así, el presidente de CSIF dice que todo es mejorable, que todavía falta mucho más personal en servicios cruciales. "Hay que tener en cuenta que la administración ha puesto parches, ampliando personal, pero con contratos temporales. Y así, el sistema no puede fortalecerse como es debido. No podemos esperar a la próxima pandemia para tener que reclamar más trabajadores, más recursos, mejores infraestructuras. La gente paga sus impuestos para tener servicios públicos sanos y eficientes. Y la administración debe hacer su trabajo para que esto sea así. Y además, debe cuidar de sus trabajadores. Reconocer el trabajo de los empleados públicos no es solo aplaudir y erigir estatuas o poner placas conmemorativas. No es lógico que aún no se haya recuperado por completo el poder adquisitivo que los empleados públicos tenían en 2008."

Estévez preguntado por el sector de la administración pública que destacaría por su labor desempeñada durante la pandemia, dice que "todo el mundo diría que Sanidad, por supuesto, porque son los que han batallado cara a cara con el virus. Pero ni yo ni nadie debe olvidar al resto, que han sido igual de esenciales para el sostenimiento del sistema en el que vivimos. Policías, personal de asuntos sociales, residencias de mayores, profesorado, juzgados, limpieza de instalaciones, funcionarios de prisiones, servicios de empleo, Correos, Puertos, mantenimiento urbano… Te das cuenta de que el empleado público, junto al sector de la alimentación y los cuidados, obviamente, son los que nos han salvado en esta pandemia."