El vuelo del Cádiz CF a El Salvador: ¿Se puede volar con un motor? ¿Y si pasa en el Atlántico?

¿Se puede volar con un solo motor? ¿Es factible la teoría de que un pájaro lo rompa? ¿Por qué se aterrizó en el Aeropuerto de Sevilla? El fallido viaje del Cádiz CF a El Salvador sigue dejando incógnitas y sobre todo cuestiones encima de la mesa. La contratación de este avión portugués para que el club cadista viajara a centroamérica corrió a cargo del gobierno de El Salvador. Y lo cierto es que la aeronave dejó muchas dudas desde que acumuló retrasos y luego con lo sucedido en plena aviación.

Preguntas a las que ha respondido en COPE Cádiz el ingeniero de Airbus y presidente de las empresas aeronáuticas de la provincia de Cádiz Antonio Conde. Más de 40 años de experiencia avalan a este experto que habla de la teoría del pájaro, esgrimida por la compañía portuguesa. "Depende a que altura iba el avión para ver si es una zona de vuelo de pájaros. Normalmente, la nave, en su velocidad de crucero, se mueve a los 8.000-10.000 metros de altura, y sólo hasta algo menos los 1.000 metros es posible que se puedan colar los pájaros. Más arriba de la atmosfera no hay oxígeno para respirar, la presión es incompatible con la vida y la temperatura puede bajar a 40 grados bajo cero".

¿Qué hubiera pasado si el fallo del motor se da cruzando el Atlántico? "Gobernar el avión con un solo motor es muy complicado y ha de ser durante un tiempo limitado. No sólo porque si se avería otro motor ya no hay más opciones que planear y caer donde se pueda; es que la maniobrabilidad es muy difícil. En el caso del avión del Cádiz no se podía continuar. No es que fuera muy temerario, o suicida, sino que está prohibido".

Antonio Conde destaca en COPE que "el piloto volvió a reiniciar todos los sistemas del avión para que se generara la electricidad, se reactivara el otro motor no dañado, y para recuperar el control del avión: mandos de vuelo, altímetro, radar etc".

Cuestionado por el aterrizaje en el Aeropuerto de Sevilla, Conde explica que "está más preparado que Jerez para este tipo de aterrizaje de emergencia. Además el avión tenía que desprenderse de combustible", recuerda.