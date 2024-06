El Tertulión de COPE: la plantilla del Cádiz CF en Segunda División

El Cádiz va a competir en una temporada complicada y dura como es la Segunda División. No hacerlo puede convertir la campaña en un año muy duro. Le ha pasado al Cádiz CF durante sus largas estancias en Segunda División B, donde por entonces se creía superior a muchos de sus rivales, con la obligación siempre de ganar y subir a la primera, y eso al final termina de pasar factura en contra. Tanto es así que durante uno de esos periodos en la antigua categoría de bronce el club cadista estuvo cerca incluso de descender a Tercera División.

Así las cosas, la primera tarea para todos, desde el club a la afición, es entender que el año que viene se va a competir en una categoría durísima, donde hay muchísimos clubes con mayor historia que la cadista y en la que estar en la zona alta es tan sencillo como estar en la media o baja debido a la enorme igualdad y competitividad existente a todos los niveles.

Esperando aún conocer los 22 equipos de la categoría de plata, ya que aún falta por saber qué club va a acompañar a Leganés y Valladolid y que otros dos van a subir, de los 19 confirmados hay clubes campeones de títulos europeos o de Ligas como el Zaragoza o el Deportivo de La Coruña, entidades históricas como el Castellón, Elche, Levante, Racing de Santander o Tenerife.

Porque una cosa no quita la otra, el Cádiz debe asumir ese rol de aspirante por el hecho de venir de donde viene, y a su vez entender que esa etiqueta no gana partidos. Para competir en la categoría de plata hay que correr como cualquier y luchar como el resto, si no la situación se puede antojar bastante complicada.

Lo reconoce el propio Santi Cañizares, exjugador de la élite y ahora comentarista en los micrófonos de COPE. «El dinero puede ser una herramienta en el fútbol pero luego hay que saber trabajar. Entender que tiene que haber crisis y saber superarlas durante una temporada es una auténtica realidad», explica el que fuera portero y capitán del Valencia, entre otros equipos.