El Tertulión de COPE Cádiz: victoria sin alardes para comenzar con buen pie la temporada

El Cádiz CF ganó al CD Mirandés con un marcador de 1-0 en un partido marcado por la expulsión de Iker Córdoba del Mirandés en el minuto uno. El equipo local dominó el juego, con un 73% de posesión del balón, mientras que el Mirandés tuvo un 27%. El Cádiz CF realizó 20 disparos, con 3 de ellos en el blanco, mientras que el Mirandés solo tuvo 1 disparo en todo el partido, que fue detenido por el portero.

A pesar de ello el equipo de Garitano dio un bajón en la segunda parte que hizo peligrar el resultado hasta el final del encuentro. Los amarillos dominaban pero sin finiquitar el choque y eso hizo que el encuentro estuviera por momentos en un pañuelo.

El entrenador Gaizka Garitano ha valorado muy positivamente comenzar la competición con una victoria. Un partido que se puso de cara muy pronto pero al que le faltó la guinda: "No hemos hecho el segundo gol, hemos tenido ocasiones para hacerlo, eso nos ha producido incertidumbre. Hemos sido serios. Son tres puntos importantes, empezamos con una victoria que nos da confianza".

Reconocía que tras el descanso el equipo comenzó a pagar el esfuerzo: "Hemos notado la falta de frescura en la segunda parte. Lo que hemos sido es muy seguros atrás y con mucha solvencia, incluso en el balón parado". Lo importante, es que se ha podido contar con el grueso de la plantilla: "Hay jugadores que salen de lesión que hoy han cogido minutos. Nuestros jugadores importantes no han hecho pretemporada y algunos han estado más de 20 días lesionados, como Álex o Suso".

Muy contento con el gol de García Pascual: "Le va a dar confianza para los siguientes partidos". La apuesta de esta temporada será continuista: "Estamos jugando con mucha gente joven que tienen que madurar poco a poco y coger experiencia".