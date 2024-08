Sabor y legado armenio, en la ciudad de Cádiz

Hablar de Emil Petrosyan es hacerlo de un joven armenio afincado en Andalucía desde hace ya más de una década. Entre Sevilla y Cádiz, su vinculación con Andalucía va en aumento al convertirse en joven embajador de la Diáspora en Andalucía. Desde Sevilla y se perder de vista la ciudad de Cádiz, Petrosyan ha estrechado vínculos entre su país, Armenia, y España, concretamente la comunidad andaluza.

"Pertenezco a la comunidad armenia de Sevilla. Me han nombrado vicepresidente y siempre he estado involucrado en los asuntos de mi país con España. De esta manera, los objetivos de ser embajador es brindar una oportunidad a los jóvenes de Armenia. Es importante trabajar por mi pueblo, apoyar sus actividades y darles las oportunidades a muchos chicos a estar en España y sobre todo dar a conocer todo lo que concierte a mi país", explica en los micrófonos de COPE.

"Queremos fortalecer la relación de Armenia con la Diáspora y tratar de hermanar alguna ciudad andaluza con otra de Armenia, de cara a mejorar relaciones y exportaciones de distinto tipo", destaca Petrosyan. "Estos programas pertencen al gobierno armenio, existen otros que ayuda a muchos ciudadanos de nuestro país de cara a mejorar su situación laboral".

Existe una vinculación importante de Armenia con Cádiz, concretamente con el Nazareno de Santa María. "En la misma iglesia hay azulejos armenios del siglo XVII por hermanos de Armenia que estaban establecidos en Cádiz. Los donaron a la cofradía en 1670. Cada año tratamos de que sean más los armenios que conozcan esta historia en Cádiz. En mi caso no me lo pensé mucho y me hice hermano de la cofradía en 2018".

"Actualmente hay una familia armenia que reside en Cádiz. En total pueden vivir en España unos 500.000 aunque oficialmente son menos", reconoce.

Emil Petrosyan explica que cada vez más son los turistas que visitan un país, Armenia, que fue el primer país en adoptar el cristianismo como religión y que vive en conflicto con algunos de sus paises vecinos. "Estamos rodeados de lugares muy distintos. Armenia antiguamente era muy grande y pretenden expulsarnos de nuestro territorio. Somos un pais muy pequeño y pretenden borrarnos del mundo".