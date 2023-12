RENTA 4: Inflación y crecimiento en 2023

José Luis Navarro, asesor de Renta 4 nos habla hoy de inflación y crecimiento en 2023

¿Cómo ha evolucionado la inflación a lo largo de este 2023?

No hay duda de que la famosa inflación ha sido la gran protagonista durante este 2023. Para todos: familias y empresas. Su agresivo crecimiento supuso mayores costes para los agentes económicos y dejaba en el aire la correcta adaptación de las compañías a estas nuevas condiciones, así como dificultades para el crecimiento de las compañías. Por tanto, este 2023 era fundamental para ver la evolución de esta variable que tanto tiene que decir en los mercados.

Ya, en lo que a los últimos días se refiere, la semana pasada conocimos nuevos datos tanto a nivel europeo como estadounidense. La inflación cayó hasta el 2,4% a nivel europeo y el PCE deflactor de Estados Unidos, representativo del cambio en los precios en dicho país, también confirmó su moderación.

Otro dato de vital importancia fue el PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, subiendo hasta el 5,2%, batiendo las expectativas

¿ Y en qué se traduce todo esto para los inversores ?

La realidad, es que estos datos explican el extraordinario mes de noviembre que hemos tenido en las bolsas. Los Bancos Centrales están viendo como la inflación se modera y, sin embargo, la economía no se está resintiendo todo lo que se esperaba en este 2023. Prueba de ello el buen dato del PIB estadounidense que acabamos de ver. Cierto es que queda trabajo por hacer y las cifras de inflación aún no han alcanzado los niveles deseados por los banqueros centrales. No obstante, podemos afirmar que, hasta el día de hoy, la doble tarea de reducir la inflación, sin castigar excesivamente la economía, se está llevando a cabo de forma más que satisfactoria.

¿Alguna recomendación final desde RENTA 4?

Siempre invitamos al inversor a aprovechar las oportunidades, yendo a favor de los ciclos económicos. Para el inversor conservador, destaca Renta 4 renta fija, fondo de la casa destinado a aprovechar las subidas de tipos de interés, acumula más de un 4,5% de rentabilidad en el presente año. Recordamos la liquidez absoluta de dicho instrumento. Pero es que, para inversores más tolerantes, 2023 también empieza a confirmarse como un año realmente positivo en cuanto a retornos se refiere. La tarea para este final de año es, con ayuda de nuestro asesor, que nuestra cartera de inversiones cumpla con 2 requisitos fundamentales: que encaje correctamente en nuestro perfil inversor y su actualización a este nuevo entorno de tipos de interés elevados. En este escenario tiene cabida cualquier perfil inversor.

