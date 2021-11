El Puerto de Santa María tendrá un calle 'Cádiz CF'

El Cádiz CF es su ciudad y su provincia. Así lo lleva pregonando e inculcando el club amarillo desde hace muchos años y es sin duda una de las tareas que cada día se pone por delante la entidad de cara a hacer del Cádiz lo que siempre ha sido, el club de todos los gaditanos.

Por ello, dentro de ese proyecto de hacer provincia, una de las ideas lanzadas ha sido la de que el club esté presente en el callejero de los municipios gaditanos, y uno de los primeros en hacerlo va a ser una ciudad que respira amarillo y azul por los cuatro costados, El Puerto de Santa María.

Así lo ha reconocido su alcalde, Germán Beardo, en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz. "Los portuenses tienen un gran cariño por el equipo de la provincia de Cádiz y por eso podemos decir que el club cadista va a tener un calle en nuestra ciudad. Tenemos un gran amor por el Cádiz CF y por eso una calle o una plaza tendrá el nombre del club. Es la voluntad que tiene el Cádiz, demostrar la pasión por el equipo de la provincia".

Vizcaíno y Beardo en COPE: "El padre de Cervera tomó la alternativa en la plaza de toros portuense"

Mensaje al que ha respondido el propio presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, en COPE. "Te lo agradezco mucho Germán porque eres de los primeros, por no decir el primero que ha recogido el guante de nuestra petición. Demuestras así tu cariño hacía el Cádiz CF, siempre cercano a cualquier petición que hagamos. Además, El Puerto ayuda a esa visión de provincia unida para no perder el tiempo en debates que no conducen a nada".

Beardo ha recordado que "la historia del Cádiz CF está muy vinculada a El Puerto de Santa María con grandes jugadores portuenses que han vestido la camiseta del Cádiz. La tradición de El Puerto con el Cádiz es muy grande".

El presidente amarillo ha desvelado que "el padre de Álvaro Cervera tomó la alternativa en la plaza de toros de El Puerto de Santa María", ha recordado Manuel Vizcaíno que ha desvelado una anécdota curiosa que refrenda esa unión entre la localidad portuense y el club gaditano.

"El Cádiz va a conseguir la permanencia"

"Ha sido un traspiés, la imagen de la segunda parte no fue buena pero estoy seguro que ha sido un accidente. El Cádiz nos tiene malacostumbrados porque nos ha dado muchas alegrías pero lo normal es que el Cádiz luche por no descender. La temporada pasada puntuamos contra grandes equipos", recuerda Beardo.

"Tengo mucha confianza en Álvaro Cervera y en la plantilla, estoy seguro que esto se va a sacar adelante". Sobre su paisano Iza, el alcalde reconoce que "está haciendo una buena temporada al igual que el equipo. Queda mucho por delante y estoy seguro que se va a consesguir la permanencia", explica el alcalde.

