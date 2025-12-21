Patricia Cavada consolida su modelo de “gestión serena” y proyecta un San Fernando con más inversión y mejores servicios para 2026

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha presentado el balance de gestión de 2025 en su tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación. La regidora ha defendido un modelo de gobierno basado en la serenidad y alejado de la confrontación, con el objetivo de “gobernar de manera reposada, con la tranquilidad necesaria para centrarnos en lo verdaderamente importante”.

El encuentro ha tenido lugar un día después de la entrega del Premio de Libertad de Prensa y Valores Periodísticos a la periodista Almudena Ariza, un hecho que, según Cavada, refuerza la importancia del periodismo como “herramienta fundamental para mantener la igualdad, la paz en el mundo y la base de nuestra sociedad democrática”.

Servicios públicos reforzados

Uno de los ejes principales de 2025 ha sido el refuerzo de los servicios públicos. La alcaldesa ha calificado como “todo un ejemplo” el primer año de la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, que ha crecido en usuarios, presupuesto y plantilla. Además, ha destacado las mejoras en limpieza y jardines, y ha asegurado que “no hay un solo contrato de servicios públicos en San Fernando que no mejore las prestaciones y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras”.

En materia de movilidad, la alcaldesa ha anunciado una medida clave: a partir del 1 de enero, el transporte público urbano será gratuito. Esta decisión busca “hacer una ciudad más justa e igualitaria, reducir el uso del coche privado y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

Una ciudad de oportunidades y futuro

Cavada ha calificado el balance económico como muy positivo, afirmando que San Fernando ha pasado de ser una ciudad dormitorio a “una ciudad de oportunidades, en la que vivir, a la que venir y en la que invertir”. Las cifras respaldan esta visión, con un descenso del desempleo superior al 38% desde el inicio del mandato y un crecimiento de la renta media por encima de la media provincial y andaluza.

Hitos como la inauguración del parque empresarial Janer, con una inversión de 25 millones de euros, y las inversiones en Navantia o el nuevo centro de día de Parkinson consolidan este modelo. La capacidad inversora del Ayuntamiento también se ha puesto de manifiesto con proyectos como el parque de La Magdalena y la obtención de 15 millones de euros de financiación europea EDIL.

Embellecimiento y grandes proyectos para 2026

De cara a 2026, el consistorio seguirá reforzando los servicios públicos y apostará por el embellecimiento urbano como palanca de atracción de inversiones. Se prevé la transformación de la valla del Parque del Oeste, la instalación de nuevas marquesinas sostenibles y la renovación completa del alumbrado de la ciudad, con una inversión de más de 14 millones de euros.

El objetivo final de estas actuaciones, ha explicado la alcaldesa, es “hacer de San Fernando una ciudad más amable, atractiva y visualmente ordenada”. El próximo año también estará marcado por la celebración del 75 aniversario del nacimiento de Camarón de la Isla, un evento que incluirá premios, exposiciones y un gran concierto en el Movistar Arena de Madrid gracias a una alianza con Universal Music.