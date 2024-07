La Nueva Terminal de Contenedores del Puerto de Cádiz se construye con cemento ecológico

La ejecución de la segunda fase de la Nueva Terminal de Contenedores del Puerto de Cádiz posiciona a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) entre las más eficientes del país en materia de construcción al usar un innovador cemento ecológico que reduce las emisiones de CO 2 entre un 30 y 50 por ciento respecto a otros materiales ordinarios.

Se trata de un cemento III/A verde o de bajas emisiones de CO 2 , con el que se construirán los 8 cajones de hormigón que conformarán los 510,45 metros de la línea de atraque de la segunda fase de la terminal. El primero de ellos ha comenzado a construirse en la cajonera Kugira esta misma semana y se espera que en el plazo de alrededor de 80 días estén todos realizados.





Según las especificaciones técnicas, este hormigón es especialmente idóneo para la construcción de cajones portuarios debido a su elevada durabilidad comparada con cementos convencionales, a la vez que favorece la construcción sostenible reduciendo las emisiones de CO 2 , el uso de materiales reciclados, menor consumo energético y la disminución de consumos de recursos y generación de residuos a largo plazo, al ser más duraderas y requerir menor mantenimiento.

Considerando el volumen de hormigón de 48.000 metros cúbicos aproximadamente que se va a utilizar en la construcción de los ocho cajones, las emisiones de CO 2 con el hormigón verde suponen una disminución de 56.310 Kg CO 2 eq/por día, reduciendo la huella de carbono en 3.772.800 Kg CO 2 eq en el tiempo de fabricación.





Este nuevo hito, en colaboración con la empresa constructora adjudicataria de los trabajos, Acciona Construcción, S.A., evidencia el compromiso de la Autoridad Portuaria con la sostenibilidad y la innovación.

Cabe recordar que la obra, adjudicada a Acciona por un importe de 54,6 millones de euros, forma parte del proyecto “CADIZ CONTAINER MULTIMODAL TERMINAL AND LAND ACCESS. PHASE II”, (cuyo acrónimo es “21-ES-TG-CADIZMULTIMODAL”), cofinanciado por la Comisión Europea a través de la convocatoria 2021 de los fondos CEF (Connecting Europe Facility), ascendiendo el importe de la ayuda a 15,65 millones de euros.





Como se sabe, se trata de ampliar el muelle ya ejecutado en la fase I en una longitud de 510,45 metros, con lo que se obtendrá una línea de atraque total de 1.100 metros, con calado de 16 metros respecto al cero del puerto. La superficie de explanada se incrementará en aproximadamente 10 hectáreas, obteniéndose de esta forma una terminal con un total de 40 hectáreas dedicadas al tráfico de contenedores (Lo-Lo).