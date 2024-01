Mercados financieros e inflación

José Luis Navarro García, Asesor de Inversiones de Renta 4 Banco nos cuenta la última hora de los mercados.

Antes de meternos en faena, es obligado que nuestros oyentes conozcan la noticia estrella de la semana pasada y que más esperaban los mercados: el dato de inflación estadounidense. El cuál fue actualizado al alza, tomándose un descanso después de acumular varias bajadas.

¿Cómo interpretan los inversores este dato?

No es ningún secreto que, inflación e inversiones, no se llevan muy bien que digamos… No obstante, para sorpresa de buena parte de los inversores, las bolsas no sufrieron en exceso con estos datos y las correcciones que muchos esperaban, no llegaron. Se puede hablar de que hay cierto optimismo implantado en los mercados financieros

Hablamos de expectativas para estas próximas semanas

De entre todos los factores que tienen algo que decir en los mercados, cabe destacar el dato de inflación de mañana a nivel europeo, pues sabemos lo relevante de esta variable en el entorno actual. Así como la vuelta de resultados empresariales, que no harán otra cosa que confirmar a las compañías que mejor se han adaptado a los cambios de los últimos meses, y las que, por otro lado, no lo han hecho tan bien… Seguimos defendiendo lo impredecible de los mercados financieros en el corto plazo, lo que no nos impide proporcionar a nuestras oyentes alternativas de inversión. Destacando la Renta Fija Flexible. Los retornos de los fondos de Renta 4, con Tasas de Rentabilidad Anual que exceden el 4 %, unidos a la gestión profesional y el seguimiento del asesor hacen de esta opción una oportunidad única para inversores conservadores.

El consejo desde Renta 4

Hoy recordar, la importancia del asesoramiento y la gestión activa. En una economía data-dependiente en la que, las noticias que vayamos conociendo son las que inclinarán la balanza hacia uno u otro lado, se hace imprescindible dar equilibrio a nuestras carteras de inversión, independientemente de nuestro perfil. Este trabajo será determinante para el resultado final.

