Lo mejor de la música nacional e internacional en el Stay Alive by Fairplay de Benalup

El Viernes 24 de Mayo a las 12:00 h. se presentó en las instalaciones del Hotel Fairplay Golf & Spa Resort***** el ciclo de conciertos Stay Alive® by Fairplay. Durante los próximos seis meses y hasta finales del presente año, veinte de los mejores artistas del panorama nacional e internacional visitarán las instalaciones de Fairplay Golf & Spa Resort para ofrecernos conciertos inolvidables en un entorno idílico.

Stay Alive® by Fairplay es el nombre del ciclo de conciertos únicos y exclusivos que dará la oportunidad de disfrutar de cantantes y bandas, que atesoran, entre todos ellos, más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo. Por las instalaciones de este emblemático resort pasarán en los próximos meses artistas de la talla de Coti, Mikel Erentxun, Tam Tam Go!, David DeMaría, Revolver, Javier Ruibal, La Unión o Modestia Aparte. Stay Alive® by Fairplay no es solo música.

Es emoción y experiencia unida a la oportunidad de disfrutar de uno de los mejores Resorts de Andalucía, acompañado de la mejor música en un contexto como jamás se había imaginado. Benalup-Casas Viejas, localidad donde se ubica el Hotel, con un increíble entorno dentro del Parque Natural de Los Alcornocales y una cómoda cercanía a playas reconocidas mundialmente, refuerza la proyección de este ciclo que viajará por varios lugares del mundo, teniendo una de sus sedes fijas en Cádiz, siendo las instalaciones de Fairplay el lugar elegido.

En la presentación estuvieron presentes Rubén López CEO de la promotora Stay Alive 720º acompañado de Alberto Lloret como director General del Grupo Nuevas iniciativas, Claudia Pascual y Esperanza Bardisa como adjuntas a Dirección del Fairplay Golf & Spa Resort. “Unir Fairplay Golf & Spa Resort con un ciclo de música de estas características es una oportunidad única”-, concluyó Albeto Lloret. Durante las próximas semanas se irá revelando el resto de artistas hasta completar un total de 20 actuaciones.