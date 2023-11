Los Salesianos de Cádiz lanzan un año más la 'Operación Kilo'

Las luces navideñas ya decoran algunas calles de nuestra ciudad, anunciando que las fiestas están a la vuelta de la esquina y los gaditanos y gaditanas, una vez más, demuestran que la verdadera Navidad en Cádiz es la de la solidaridad. Desde la casa Salesiana de Cádiz, y bajo la organización del Centro juvenil Bosco, se lanza de nuevo, la ya tradicional Operación Kilo en su 33 edición. Esto son, 33 años en los que los que habitantes de Cádiz, y los jóvenes de los salesianos unen fuerzas para hacer un poco más fáciles las Navidades a las familias más necesitadas de la localidad.

Este año, el lema en torno al que girará la campaña es “Un kilo un sueño”, en consonancia con el lema de la casa salesiana de este curso escolar “Un sueño para ti” y en relación al aniversario del inspirador sueño de Don Bosco en su niñez y que sería el inicio de toda su posterior obra.

“La Navidad debe ser tiempo de magia, ilusión y sueños para todas las familias y sobre todos niños y niñas. Pero desgraciadamente la situación que muchas de ellas viven les impiden que así sea. No podemos cerrar los ojos ante una realidad que tristemente sigue siendo imperante en nuestra ciudad, y es que muchas familias gaditanas viven en situación de precariedad. No podemos ni queremos olvidarnos de ellas, y la Operación Kilo, es un granito de arena que desde Salesianos y su Centro Juvenil Bosco queremos aportar con ayuda de todos los gaditanos y gaditanas que como siempre demuestran que a solidaridad no les gana nadie” cuentan Mamen Castaño, profesora del colegio e integrante de la comisión organizativa de la operación Kilo y María José Campaña, directora del Centro Juvenil.

De esta manera, los viernes 1 y 15 de diciembre en horario de tarde y los sábados 2 y16 en horario de mañana los más de 500 voluntarios estarán por calles, supermercados y casas con la esperanza de encontrar en su ciudad la misma buena respuesta que en años anteriores con la aportación tanto de kilos físicos como a través de las simbólicas papeletas. Todo lo recaudado irá destinado tanto al Banco de Alimentos como a los diferentes comedores sociales y familias, entre ellos: Los Caballeros Hospitalarios, Comedor María Arteaga, La Salle, El Calor de la Noche, las Hermanas de la Cruz, el comedor de Cáritas de San José, el Virgen de Valvanuz, los Gaditanos de Jumán y la Fundación Manuel María Vicuña de Trille. No olvidemos que el año pasado, la Operación Kilo permitió prestar ayuda a más de 2000 familias gaditanas y esperamos que este año podamos superar dicho dato.