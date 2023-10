El gaditano que salvó su vida "por unos metros" en el accidente de autobús: "De cien no bajaba"

«Lo vimos a unos metros, un par no más», realta aún estremecido Juanmi Mateo en el micrófono de COPE. El gaditano, que en el momento en el que el autobús perdía el control, se encontraba en el coche de sus compañeros, en la parada de taxis de El Corte Ingles, justo unos metros delante del lugar en el que el autocar arrasó con todo lo que vio por delante, incluidos los cuerpos de las tres personas que han perdido la vida.

«Nunca piensas que te va a tocar vivir esto», explica Mateo que trata de llevar de la mejor manera posible lo que vivió en torno a las tres y media de la tarde de este lunes. «Llegaba a la Avenida de las Cortes con un compañero en el coche a recoger a otros dos. En ese momento uno de ellos se metió en el coche con nosotros y el otro se quedó fuera porque tenía que darme una pastilla. Sabíamos que era una parada de taxi donde paramos por eso retrocedimos unos metros para no estorbar».

Fue entonces cuando se desencadenó todo el accidente. «Uno de los compañeros empieza a gritar ¡quillo, quillo!, miramos hacía delante y vemos como el autobús se dirigía hacía nosotros. En ese momento Fran (Mejías) mueve el coche unos metros porque a la velocidad que venía ese autobús tan grande no sabes si se va a desviar dos metros o no. Nosotros estábamos pegados a la acera y el autocar se metió dentro. Lo primero que pensamos cuando lo veíamos venir es quitarnos de enmedio. En ese momento sentimos un golpe tremendo, saltaron cristales y cosas que incluso golpearon el coche por detrás«.

Juanmi Mateo se quedó impactado por la velocidad que llevaba el autobús. «No lo puedo decir a ciencia exacta pero estoy seguro que de cien no bajaba. La gente no se puede imaginar como iba el autobús, era imposible que pudiera enderezar«. Y tras el accidente, cada uno reaccionó como pudo. »Todos salimos corriendo del coche, alguno se fue a la otra acera y yo me fui a las dos personas que estaban en el suelo. Sé como actuar en esas circunstancias pero en esos momentos piensas diez cosas y al final haces uno. Me encontró una mujer y luego un hombre que vi que tenía pulso. Las ambulancias tardaron menos de cinco minutos en llegar pero sabía que la primera persona que vi en el suelo estaba fallecida«.