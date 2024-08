Juanma Castaño: "Hay pocas cosas que me gusten más que Cádiz y la radio"

El Teatro Pedro Muñoz Seca será testigo en la noche de este martes de como un programa con alrededor de un millón de oyentes cada noche pone el foco en Cádiz y en su provincia. Con la presencia del jugador más importante que ha parido estas tierra, Joaquín Sánchez, y muchas sorpresas más, algunas de ellas muy cadistas, El Partidazo de COPE, líder de la radio deportiva noctura en este país, se enciende con motivo del 40 aniversario de COPE Cádiz, con el apoyo de la Diputación de Cádiz.

Su director, Juanma Castaño, un enamorado de Cádiz y su provincia, reconoce que «hay pocas cosas que me gusten más que Cádiz y la radio. El Puerto es una de las ciudades referencia del verano español, estar en esta tierra es algo único y si encimas hacemos el programa todo es mágico». Castaño, uno de los periodistas más populares en España, es un asiduo veraneante gaditano y desvela el cariño que le tienen en estos lares. «En verano la gente es muy amable y me emocionan sus mensajes. Muchos pensaban que la radio se iba a quedar viejita con las nuevas tecnologías pero sigue teniendo una personalidad tremenda. Somos un país de radio y seguimos escuchando la radio por las noches».

En El Puerto le espera un teatro abarrotado pues desde hace días no hay invitaciones para asistir a su programa en directo. «No pienso en la gente que va estar esta noche viendo el programa en directo, no pienso en la globalidad. Si tuviera que hablarle al Bernabéu me asustaría pero al final somos personas que estamos mandando mensajes a gente que no nos ven, pero tengo que reconocer que me impresiona mucho más hacer el programa ante mucha gente por sus reacciones en cada cosa que digamos».

Luchador ante críticas y ataques en redes sociales, Castaño se mantiene firme en su idea de transmitir, comunicar y divertir. «Sí, merece la pena estar cada día delante de un micrófono. La gente que curra en las emisoras tiene muchos sinsabores porque hacen muchas cosas con menos premio y dinero. Yo vengo de una emisora pequeña, la de Gijón, y por eso defiendo mucho el trabajo de la cantera radiofónica».

Hablando de fútbol, el periodista tiene cariño a la camiseta amarilla. «Me ha dolido el descenso del Cádiz. Paco González es muy cadista y todos somos un poco como él y además yo tengo ya una familia en Cádiz. Es mi lugar de vacaciones pero aparte he creado aquí una familia en Zahara de los Atunes, Conil, Roche, Cádiz. Es una provincia en la que me gusta todo, vengo todos lo veranos«. En el próximo Sporting - Cádiz, ¿qué pasará? Castaño no lo tiene claro pues «no le tengo mucha fe al Sporting. Ahora es de un grupo mexicano y lo que parecía que iba a ser de momento no lo está siendo. No se ha dado una inversión importante en fichajes».

Gonzalo Miró: "Queremos que la gente lo pase bien"

Gonzalo Miró también estará presente en El Partidazo de COPE desde El Puerto de Santa María. Colaborador del programa, reconoce que "es un lujo estar en Cádiz y poder hacer el programa rodeado de tantas personas. Para nosotros es un auténtica maravilla", explica.

"La radio siempre es mágica y aporta algo increíble que muchas veces no tienen otros medios de comunicación. Lo importante es queremos que la gente se divierta y lo pase bien", destaca.