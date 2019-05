Joaquín Revuelta: «Juan Carlos es uno de los grandes autores de la vida»

Joaquín Revuelta, director de Er Chele Vara, última chirigota de Juan Carlos Aragón, tenía palabras emotivas para despedir al autor gaditano.

Delante del Falla, donde se había instalado la capilla ardiente aseguraba que «nosotros creiamos que se iba a liar la de San Quintín aquí pero no. La gente se está portando con muchísimo respeto y cariño y todo dentro de la pérdida y gravedad pues es bastante más llevadero». El chirigotero reconocía que ahora lo que toca es «cuidar de su legado porque es lo que él querría. Con su chirigota digamos póstuma se quedó tranquilo. Lo soltó todo y bien y nosotros seguiremos soltando todo lo que haya que soltar y defendiendo su legado porque es uno de los artistas que aunque sea a nivel local o a nivel provincial o autoómico, es uno de los más grandes artistas que en general ha dado la vida. Ahora ha dicho no me corto ni un pelo. Es así, ese era su estilo, canalla, que molesta a la gente. Lo mismo canta un pasodoble lírico que tiene que hacer un comentario de texto... Eso es lo bueno que tiene Cádiz, que todo es arte».