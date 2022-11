La inflación toca techo, la Bolsa responde.

No obstante, no debemos equiparar esto con la desaparición del problema de la inflación, pues la cifra actual está aún lejos de la que pretenden los bancos centrales.

En su anterior charla aquí en COPE, Navarro hacía referencia a la importancia de estar invertidos, entre otras cosas, para no dejar pasar oportunidades como estas. Pues bien, el mercado no ha tardado en respaldar dicha afirmación.

La gran noticia es que la semana pasada, conocíamos la tasa de inflación anual de los Estados Unidos, la cual se situaba, no solo por debajo de lo marcado en meses anteriores, sino que también fue inferior a la esperada. Los mercados reaccionaron con subidas espectaculares, subiendo los índices más representativos de Europa y Estados Unidos; Eurostoxx 50 y S&P 500, acumularon una subida del 5% en dicha semana.

José Luis nos cuenta cómo debería actuar el inversor tras estos datos, y el consejo desde Renta 4 Banco

Esta es la parte más importante, así que esperamos que nuestros oyentes tomen buena nota. En los mercados financieros, no todo es blanco o negro. Apuesto a que, tras esta noticia, muchos están pensando que ya perdieron la oportunidad, perdiendo gran parte de su interés. Mientras que otros, apuestan a que esta noticia llevará al cielo cualquier inversión, asesorada o no, la comprendamos o no.

Mucho me temo que ninguna de las posiciones sería correcta, pues sigue quedando potencial de revalorización para rato, la oportunidad sigue ahí, pero no debemos dejar de lado los criterios que deben guiar cualquier buena inversión y cuya función es la de reducir riesgos.





Nuestra política es firme y clara: asesoramiento profesional, estar invertidos, y seguimiento activo. Esta filosofía no depende del estado del mercado o de un dato económico por importante que sea, será siempre aplicable y nos acercará día a día a nuestro objetivo final: la independencia financiera

Desde Renta 4 Banco tienes la posibilidad de realizar tu proceso inversor desde 0, asesorado profesionalmente en todo momento, y sin importar tus circunstancias.