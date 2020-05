Indiganción en los chiringuitos: "El Ayuntamiento no quiere pagar un canon que nos cobra seis veces más"

Los chiringuitos se preparan para comenzar su apertura este próximo lunes. Con ganas y esperanza, así lo explica Miguel Ángel Sánchez, gerente del Grupo Potito. "Tenemos pensado abrir el próximo lunes dos de los tres chiringuitos que tenemos con mucha ilusión y ganas".

"La inversión sanitaria va a ser tremenda porque tenemos servicios en el chiringuito que usa mucha gente de la playa y vamos a estar constantemente desinfectando. Vamos a regalar mascarillas y muchas medidas", explica. "La distribución de las mesas influye pero no tanto como en otros negocios pero vamos a tener la posibilidad de distribuir bien el espacio".

El Ayuntamiento no quiere pagar tasas que sí les cobra a los chiringuitos

Sánchez muestra su preocupación e indignación por el anuncio del Ayuntamietno de Cádiz de no pagar el canon de ocupación a Costas mientras cobra a los chiringuitos seis veces esa cantidad. "Me siento indignado y contrariado. El Ayuntamiento no quiere pagar el uso de la playa a Costas y a nosotros nos cobra seis veces más. Han pasado seis semanas desde que nos reunimos con ellos y no hemos tenido respuesta".

"A día de hoy tenemos que pagar todas las tasas, hay que recordar que los chiringuitos se encargan de muchos usuarios de la playa, por ejemplo con los servicios. No entendemos que el Ayuntamiento no quiera pagar unos cánones que a nosotros nos cobran. No entiendo que perjuicio tienen contra nosotros desde el Ayuntamiento. Es indignante y muestro mi sincera preocupación por cómo hacen las cosas en el Ayuntamiento", destaca el empresario.

Sánchez explica que "entre los dos chiringuitos pago más de 100.000 euros al Ayuntamiento de Cádiz". No obstante, el empresario aclara que "el canón de la Junta de Andalucía nos lo va a condonar al parecer que es un alivio y lo aceptamos con gratitud".

Respuesta de Subdelegación al Ayuntamiento

Según indican fuentes de la Subdelegación en Cádiz, el Gobierno de España ya está trabajando en posibles modificaciones del canon de ocupación de dominio público, en el mismo sentido del resto de medidas puestas en marcha para conseguir aliviar las consecuencias sociales y económicas producidas por la emergencia sanitaria del Covid-19. Así mismo explican que todas estas nuevas fórmulas que se están estudiando necesitan de una modificación legislativa, por lo que se está analizando desde instancias superiores para su aplicación en todo el territorio nacional.

En cuanto a la solicitud concreta del Ayuntamiento de Cádiz respecto a la exención del canon, indican que «no se ha registrado ninguna petición por los cauces oficiales, sino que sólo se tiene conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación».