Fran González, en COPE: "Mi teléfono está encendido esperando la llamada de la Junta para ponernos a firmar el convenio del suelo del hospital"

El delegado del Estado para el Consorcio de la Zona Franca en Cádiz, Fran González, ha estado en los micrófonos de COPE valorando una de las noticias del año en la ciudad de Cádiz, la cesión del suelo para la construcción del nuevo hospital gaditano.

"Se ha roto el bloqueo. La cesión a la Junta de Andalucía es totalmente gratuita con la seguridad de que deben construir el nuevo hospital", ha reconocido González. Asimismo, recuerda que "la Ministra María Jesús Montero, titular de Hacienda, ha mandado unas líneas de lo que debe ser el convenio a firmar entre las partes. Un convenio básico y sencillo en el que la Junta acepte el suelo para el uso hospitalario", ha destacado.

Sin fecha para la firma de dicho convenio, Fran González destaca que "esperamos que sea lo más pronto posible. Yo tengo el teléfono abierto y esperando la llamada desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. No existe ningún problema", ha insistido.

las propuestas del ayuntamiento

Por otra parte, el delegado ha hablado del presente y futuro de la Zona Franca. "Estamos en una buena situación económica, por eso también se hace esta operación ahora".

“Con la llegada al gobierno municipal, el alcalde Bruno García intenta mediar en este proyecto. Él intenta hacer lo que tiene que hacer un alcalde, que es plantear proyectos para la ciudad”.

“Todas las propuestas que el Ayuntamiento ha planteado han adolecido de recorrido técnico que las justificase, mientras que nosotros buscábamos soluciones. Con la entrada del Ayuntamiento, además, la Junta desaparece de la mesa de negociaciones, cuando era la administración encargada de construir el centro médico”.