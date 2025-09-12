Montero anuncia que la Zona Franca va a ceder el suelo para el nuevo hospital de Cádiz y Antonio Sanz lamenta "el tiempo perdido"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que se ha dirigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para trasladarle que la Zona Franca de Cádiz va a ceder gratuitamente el suelo donde se puede instalar el nuevo hospital para la capital gaditana.

"Creemos que Cádiz necesita un nuevo hospital y entendemos que el Gobierno de España, una vez más, acude, aún sin tener competencia, a facilitar los servicios públicos en Andalucía. Lo hemos hecho en otras políticas y también en el día de hoy lo hacemos en Cádiz por la sanidad", ha manifestado en declaraciones a los periodistas.

Así, Montero ha afirmado que "la Zona Franca va a poner a disposición de la Junta de Andalucía una parcela gratuitamente para albergar el hospital" y ha instado al presidente de la Junta a firmar "de inmediato el convenio conjuntamente con el Ayuntamiento para hacerlo posible". "Se acabó que por una razón o por otra nunca se asuma la responsabilidad por parte de la Junta de Andalucía en el tratamiento sanitario que es necesario".

Montero ha recordado que "hace tiempo", cuando era ella consejera de Salud en Andalucía, "ya había una necesidad clara que era incorporar un espacio más amplio que permitiera albergar una tecnología de vanguardia, que permitiera poner en marcha servicios que en este momento no existen, en definitiva, poder agrandar al Hospital de Cádiz y ubicarlo en un lugar que permitiera la investigación y el conocimiento en mejores condiciones de las que en este momento lo desarrollan los profesionales".

En este sentido, ha afirmado que este proyecto se presentó y "sobrevino la crisis financiera con los recortes que Montoro obligó a las comunidades autónomas, de forma que no pudimos seguir desarrollando ese proyecto, imprescindible para la ciudad de Cádiz que tenía que buscar la oportunidad del momento económico".

Montero ha criticado que con Juanma Moreno como presidente de la Junta el proyecto "ha recibido el sueño de los justos y teniendo a Andalucía más recursos que nunca, procedentes del Gobierno de España, no ha tenido a bien iniciar este proyecto y ha buscado diferentes excusas, entre ellas la ubicación y el problema de los terrenos".

Así, ha recordado que Zona Franca tenía una parcela reservada y tenía que haber una cooperación con el Ayuntamiento, "que ha dificultado enormemente todo y en el que la sensación es que se están poniendo inconvenientes y excusas para no construir el hospital". "No queremos que haya excusas y la Zona Franca va a poner a disposición de la Junta de Andalucía una parcela gratuitamente para albergar el hospital", ha concluido.

Cabe recordar que el pasado 31 de julio el Ayuntamiento de Cádiz aprobó en un Pleno la petición de suscribir un préstamo para afrontar inversiones en la ciudad, entre las que se encontraba la posibilidad de poder comprar el solar del hospital.

Ese nuevo crédito de 19,7 millones de euros, según explicó el Ayuntamiento, se iba a destinar a varios conceptos, entre ellos 12 millones de euros para que el Ayuntamiento pudiera tener la posibilidad de hacerse con el solar, propiedad de la Zona Franca, para reparcelarlo y ceder la parcela resultante de mayor tamaño a la Junta de Andalucía para la construcción del futuro hospital y quedarse con la otra para realizar viviendas.