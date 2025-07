FEMCA denuncia la manipulación y la violencia en la huelga ideológica promovida por CGT tras la firma del convenio del Metal en Cádiz

La Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz (FEMCA) asegura que inmediatamente después de la firma del acuerdo en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales entre esta organización empresarial y el Comité de Huelga del Convenio de la Industria del Metal de Cádiz, la práctica totalidad de la industria del sector en la provincia ha retomado su actividad con absoluta normalidad.

Sin embargo, un movimiento muy minoritario, vinculado a una convocatoria de huelga de CGT en las industrias auxiliares de la construcción naval y offshore de la Bahía de Cádiz, ha intentado prolongar artificialmente un conflicto que ya ha sido resuelto en el marco legal y representativo correspondiente. “Esta convocatoria no tiene nada que ver con el convenio ni con los pluses, ni con su vigencia. Están utilizando los megáfonos para difundir mensajes que no se corresponden con la realidad de su propia convocatoria”, ha denunciado José Muñoz, secretario general de FEMCA.

En efecto, el texto literal de la convocatoria presentada por CGT no hace mención alguna al convenio, centrándose en cuestiones como la carga de trabajo, desigualdades laborales, prevención de riesgos o la precariedad. “La carga de trabajo no es materia que competa a FEMCA, depende de las empresas tractoras del sector, y nosotros también deseamos que aumente, porque genera empleo y riqueza. Pero no se puede utilizar eso como argumento para negociar un convenio que ya está firmado y respaldado por la representación legítima de los trabajadores”, ha subrayado Muñoz.

El secretario general de FEMCA ha lamentado que CGT pretenda ahora, al margen de los cauces democráticos y de representación legal, forzar un reconocimiento que no ha logrado en las urnas. “En la última papeleta de SERCLA han solicitado una negociación directa con FEMCA al margen de las centrales sindicales legítimamente reconocidas, vulnerando el marco legal y faltando al respeto a sus propios compañeros”, ha señalado.

Muñoz ha sido contundente al denunciar que “mantener que esta huelga es por la negociación del convenio es falso”. A su juicio, “estamos ante una huelga ideológica, alentada por una minoría sin representatividad, y respaldada por algunas intervenciones políticas profundamente irresponsables y mal informadas.” Además, ha advertido que “la violencia se ha convertido en su principal estrategia para mantener vivo un conflicto inexistente.”

Según FEMCA, se han producido graves episodios de violencia contra trabajadores que sí desean continuar con su actividad. “Han sido agredidos, señalados públicamente en listas, amenazados en sus domicilios, les han apedreado los coches y les han pinchado las ruedas. Todo esto para impedir que ejerzan su derecho fundamental al trabajo”, ha afirmado José Muñoz.

La patronal del metal considera que esta situación ha llegado a un punto límite. Algunas empresas han comenzado ya a estudiar medidas legales para proteger su integridad y la continuidad de su actividad, sin descartar incluso el recurso al cierre patronal si la violencia no cesa.

“Este no es el camino. El convenio ya está firmado y los trabajadores quieren pasar página y volver a la normalidad. La sociedad debe conocer la verdad de lo que está ocurriendo”, ha concluido el secretario general de FEMCA.