El día en que la ciudad despertó sumida en el caos

Seguimos avanzando. Queremos saber cómo despertó la capital gaditana después de que, aquella noche aciaga, estallara el depósito de minas submarinas, en pleno barrio de San Severiano en la capital gaditana.

Para ilustrar nuestro relato, nos acercamos a determinados lugares, que sufrieron el poder destructor de la onda expansiva.





AQUÍ PUEDEN VER EL CAPÍTULO 3 DE LA EXPLOSIÓN DE CÁDIZ:













Nuestro guía es, José Antonio Aparicio Florido, quizás la persona que más ha investigado y por tanto, quien más sabe, de los hechos ocurridos en la capital gaditana en esa noche de verano de 1947. Autor de varios libros y numerosos artículos, nos llevará a esos espacios clave de la ciudad, donde muchos perdieron la vida y de los que habría mil historias que contar.

El consulado de Chile, la Casa Cuna, la casa de Paredes, el chalet de Varela, la casa de Deudero, o el chalet Las Terrazas, son solo algunos de ellos.

Pero antes de ir a conocer esos espacios que nos situarán en aquellos días de hace ahora 75 años… José Antonio Aparicio nos describe, Cómo fue la noche tras la detonación y como despertó Cádiz.

Con esta tercera entrega tratamos de situarles en ese amanecer de aquel 19 de agosto de hace ahora 75 años. Ese día después en que la ciudad despertó y comenzó a darse cuenta de lo que había ocurrido. Una mañana que no era más que el punto de partida de una historia que no queremos olvidar y que les contamos los Servicios Informativos de la Cadena Cope en Cádiz. Una mañana en la que no se sabía aún qué era lo que había provocado la detonación, ni el lugar exacto donde esta tuvo lugar. Las primeras investigaciones de la época, situaban la zona cero en los astilkleros de Echevarrieta, muy próximos al lugar donde estaban depositadas las minas submarinas que es lo que realmente explotó.







Un reportaje que acompañamos con numerosas imágenes de la época que muestran la destrucción y son fiel e inequóvoco testigo de lo ocurrido aquél triste día del verano de 1947 en la capital gaditana, hace ahora 75 años.





CAPITULO 4

Para nuestra siguiente entrega, el Capítulo 4, visitamos una exposición permanente que a modo de museo memorial, trata de recordar lo que fue la Explosión de Cádiz. Una muestra que se inauguró el 18 de agosto de 2016, coincidiendo con el 71 aniversario del desastre.

El museo, ubicado en el Castillo de Santa Catalina, recoge objetos personales de las víctimas, fotografías y documentos originales además de una gran maqueta de cómo era el Cádiz de la época. De hecho. Como ejemplo, destacamos, entre otras muchas cosas, dos pilas de agua de la antigua Casa Cuna, una memoria resumen de la actuación de la comisión pro-damnificados por la catástrofe de Cádiz, la relación de menores que, en calidad de albergados y expósitos, se encontraban en el Hogar Provincial del Niño Jesús y que perecieron como consecuencia de la trágica catástrofe o expedientes relacionado con la explosión. Un memorial de la explosión del que es artífice, José Antonio Aparicio Florido.





El museo quiere ser reflejo de una época de profundas restricciones en todos los órdenes y de penuria generalizada enfatizada por la autarquía, la destrucción de gran parte de la ciudad que marcó la historia hasta el punto de haber dejado un eco imborrable que se transmite de generación en generación. Las causas que la provocaron, aseguran que, fueron silenciadas por el Estado, que tres días después ya sospechaba, sin apenas margen de error, lo que había ocurrido en el polvorín de la Base de Defensas Submarinas: unas cargas de profundidad contenían un explosivo muy sensible, que no era TNT puro y que habían reaccionado de forma incontrolada por su mal estado de conservación. La muestra permanente en el Castillo de Santa Catalina rinde un merecido homenaje a las víctimas, a quienes acudieron en su auxilio, a sus descendientes y a los ciudadanos de Cádiz, que supieron sobreponerse a la tragedia.





Sin duda un apasionante recorrido que les mostraremos para seguir haciendo memoria, para continuar recordando aquel triste suceso ocurrido en la capital gaditana el 18 de agosto de 1947 cuando explotó el depósito de Armas Submarinas, situadas muy cerca del Instituto Hidrográfico de la Marina de Cádiz.