Un evento turístico de nivel mundial: Skal Internacional en Cádiz, "una oportunidad única para la provincia"

Cádiz va a ser sede del Congreso Mundial de Skål International, uno de los foros de turismo más importantes del mundo y que constituye una oportunidad única para promover la colaboración entre profesionales del sector, el intercambio de experiencias y la creación de redes internacionales. Durante su celebración, se desarrollarán ponencias estratégicas, la Asamblea General Anual de Skål International y la tradicional Cena de Gala de la Presidenta, además de actividades paralelas para descubrir el destino anfitrión.

Un evento de una índole sencillamente espectacular que se reafirma con datos: más de 400 congresistas de 86 países diferentes. Y es que esta asociación internacional, Skal, cuenta con más de 12.000 miembros en más de 85 países, organizados en clubes locales, nacionales e internacionales. Es la única red global que integra todas las ramas de la industria turística: agencias de viajes, hoteles, aerolíneas, destinos, etc.

Por todo ello, Cádiz tendrá la oportunidad de acoger el congreso mundial en noviembre de 2027 tras imponerse en la votación celebrada en Perú a su principal competidor, Baréin. "Casi perdemos la voz promocionando y vendiendo Cádiz en Perú. Es un evento de una envergadura que quizás no somos capaces de entender aún". Son palabras de Juan Manuel Sánchez, director comercial del Hotel Cádiz Bahía que será el epicentro de este congreso mundial en tierras gaditanas.

"No es solo para Cádiz, sino para la provincia todo lo que conlleva esta cita". ¿Por qué? "El modelo de estos congresos es un híbrido con mesas durante varios días pero hay que tener en cuenta que vienen profesionales de todo el mundo. Gente que viene de Australia, China, Japón o Estados Unidos y por tanto hay un precongreso y post congreso. En esos días anteriores y posteriores todo se convierte en una oportunidad para la provincia de Cádiz, incluso para Andalucía, ya que damos a conocer lo nuestro porque estas personas no van a venir solo para el congreso, sino que tendrán la posibilidad de visitar El Puerto, Tarifa, Grazalema, o Jerez".

hotel cádiz bahía, cabecera del congreso

Un congreso para realzar aún más el importante papel turístico que tiene Cádiz y su provincia. "Los que estamos metidos dentro del mundo del turismo solemos viajar y te das cuenta porqué España es una potencia mundial en este sector. Te das cuenta cuando pisas otros países y comparas cómo se le trata aquí al turista y los recursos que tenemos. Hay que focalizar en lo que tenemos y no vivir solo del verano, en Cádiz hay una temperatura buena todo el año pero debemos apostar tanto las empresas privadas como los ente públicos para aprovechar esto. Lo que nos ha tocado es una exposición universal de turismo para Cádiz", explica Juan Manuel Sánchez, como promotor de la candidatura gaditana.

El Hotel Cádiz Bahía va a ser el hotel cabecera de este congreso mundial pero como explica su director comercial "la riqueza la tenemos que repartir entre todos. La mayoría de las actividades se van a desarrollar en el Palacio de Congresos pero vamos a tirar de todos nuestros recursos turísticos".

Q HOTELS REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN DE CÁDIZ

La designación de Cádiz como sede es el resultado de un trabajo conjunto entre Skål Cádiz, Skål International y Q Hotels, una alianza que ha sabido mostrar el potencial de la ciudad como destino MICE sostenible, con una oferta hotelera de primer nivel y una posición estratégica que la conecta con los principales mercados internacionales.

Con este nombramiento, el Hotel Cádiz Bahía se proyecta como referente internacional en la organización de congresos, y Q Hotels reafirma su compromiso con la promoción de Cádiz como destino turístico de excelencia.

Q Hotels se consolida como un referente en el sector hotelero de Cádiz y continúa brindando a sus clientes una estancia excepcional en sus hoteles de lujo, donde pueden disfrutar de servicios exclusivos, comodidades de primera clase y experiencias únicas en la hermosa costa andaluza.