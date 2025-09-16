El creador de la exitosa 'Narcos', homenajeado en el South Series de Cádiz

Recta final de la tercera edición de South International Series Festival, la cita seriéfila gaditana que, en la noche de ayer, lunes 15 de septiembre, entregaba su Premio de Honor Internacional 2025, y de manos de su director, Carles Montiel, al guionista americano Chris Brancato, showrunner cuyo trabajo incluye la serie dramática criminal Narcos, nominada al Emmy; Godfather of Harlem, protagonizada por Forest Whitaker para MGM+; y el drama Hotel Cocaine, también para MGM+, entre otros.

Actualmente, el premiado internacional 2025 del festival se encuentra en producción de la recientemente anunciada serie de MGM+, The Westies, protagonizada por J.K. Simmons y Titus Welliver. Brancato es guionista, productor y showrunner, con cientos de horas de créditos en televisión, entre los que se encuentran exitosas y premiadas series como The X-Files, Law & Order: Criminal Intent y Hannibal. Ha sido galardonado con un Premio Peabody (Boomtown), dos Premios Saturn (Hannibal), y ha recibido nominaciones a los Globos de Oro y a los BAFTA por Narcos, además de un Premio del Sindicato de Guionistas (WGA) por su trabajo en una de las cien mejores series de televisión de todos los tiempos (The X-Files). Entre 2006 y 2011 fue presidente de la Writers Guild Foundation.

No era esta la única cita de la noche, ya que, una vez finalizado el acto de entrega, pudo disfrutarse del estreno absoluto de “Romi”, producción de Mediaset España en colaboración con Mandarina Producciones, que protagonizada por María Cerezuela, Edurne Azkarate, Natalia Millán, Unax Ugalde, Elena Irrueta o Asier Etxeandia, hizo las delicias del público que abarrotaba el Gran Teatro Falla.

Últimas dos jornadas de South 2025

Hasta mañana miércoles día 17 de septiembre, South aguarda aún varias citas de programación e industria, para el disfrute del público. Hoy martes 16 será una jornada cargada de estrenos, como los que vendrán de la mano de SkyShowtime, plataforma que llevará a Cádiz tanto Atomic como Nails, siendo día también para disfrutar con Vulnerables, de Atresmedia y Onza Entertainment, así como The Agent – The Life and Lies of My Father, docuserie de NRK ganadora en Cannes Series 2025, mientras que mañana, último día de la tercera edición, South pondrá el foco en dos propuestas muy distintas, con Una perra andaluza de Copodenieve Producciones, y el estreno en España de Futuro desierto, producida por Gaumont. Las últimas entradas para todas las proyecciones están a la venta en la web del festival, southseriesfest.com, estando disponibles también en taquilla física del Teatro del Títere.

South International Series Festival, producido por Womack Group, cuenta en este 2025 con el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación de Cádiz, como entidades oficiales y la colaboración de la Junta de Andalucía; siendo Mediterráneo Mediaset España Group su Media Sponsor; la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Rims Mobility sus Sponsor; y la Writers Guild Fundation, el Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la UCA, Canal Sur Radio y Televisión, Iberia, Cultura Inquieta y Crea SGR sus partner.