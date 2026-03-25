El Corte Inglés revela los instantes eternos de la Semana Santa de Cádiz en una nueva exposición

Este martes ha sido inaugurada en El Corte Inglés de Cádiz la exposición fotográfica “Silencio y Fe: Instantes Eternos de su Semana Santa”. La muestra reúne una cuidada selección de imágenes del fotógrafo profesional José María Reyna Cabrera, quien, a través de su mirada, recoge instantes únicos de la Semana Santa gaditana captados durante los últimos cinco años.

Una inauguración con respaldo institucional

El acto ha contado con la presencia de José Manuel Verdulla Otero, concejal de Hermandades y Cofradías, quien ha comentado que “son fotografías muy particulares, la Semana Santa vista a través de los ojos de José Reyna”. También ha asistido Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, quien ha agradecido “la labor que lleva prestando El Corte Inglés al Consejo de Hermandades”.

A lo largo del recorrido, el visitante podrá sumergirse en una visión íntima y emocional de la Semana Santa de Cádiz, descubriendo escenas cargadas de fe y tradición. Según el autor, con sus imágenes “vamos a ver la fe, la tradición, el barrio, su gente y las costumbres que tenemos en la ciudad de Cádiz”. Las fotografías reflejan no solo los pasos y cortejos procesionales, sino también a sus protagonistas: penitentes, cargadores, mantillas y encendedores.

53 fotografías y un artista invitado

La exposición está compuesta por un total de 53 fotografías, muchas de las cuales ya han sido publicadas. La muestra se completa con la participación del fotógrafo cofrade invitado, Manolo Sánchez Sánchez, quien aporta seis obras que ofrecen una perspectiva complementaria de la Semana Santa de Cádiz.

En palabras de Sánchez, “son fotografías que transmiten pasión y detalles de la Semana Santa”.

La exposición “Silencio y Fe: Instantes Eternos de su Semana Santa” está situada en la 2ª planta de El Corte Inglés y permanecerá abierta al público hasta el 6 de abril, en el horario habitual del centro.