¿Es bueno beber una cerveza tras hacer deporte?

Desde el pasado sábado 2 de mayo retomamos la actividad física en nuestras calles. En este sentido, el Profesor Manuel Castillo, catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada nos recuerda la importancia que tiene una adecuada hidratación para recuperar las pérdidas que se hayan producido durante el ejercicio bebiendo, principalmente, agua, puesto que determina una correcta regeneración de las estructuras dañadas, mejora el rendimiento y previene lesiones.

"Hay que estar pendientes del cuerpo y no sobrecargarlo ya que si lo hacemos corremos el riesgo de tener lesiones", recuerda el profesor Castillo. "La hidratación es muy importante en este sentido", añade.

El consumo moderado de cerveza para hidratarse

Pero, no por ello, debemos renunciar a pequeños placeres como tomarnos una cerveza después del ejercicio, ya que, tal y como se demuestra en el último estudio del experto “BEER-HIIT: Beer or Ethanol Effects on the Body Composition Response to High-Intensity Interval Training”, el consumo moderado de cerveza (entre una y dos cañas al día para las mujeres y entre dos y tres para los hombres) podría favorecer la rehidratación sin afectar al rendimiento deportivo, recuerda el profesor Manuel Castillo.

"La cerveza está hecha en su mayoría de agua y el tener alcohol tiene un efecto diurético. Si combinamos el agua con algo que nos hace orinar más lo podemos tener en cuenta siempre que sea un consumo moderado. Una cerveza, no pasarse, no es mejor que el agua pero puede hidratar igual que el agua".

"Hemos dado un paso más en el estudio y hemos comprobado si la ingesta diaria de cerveza tenía algún efecto negativo sobre el rendimiento deportivo. Los resultados reflejan que no interfiere siempre y cuando sea un consumo moderado", apunta Castillo.