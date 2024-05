Cáritas Cádiz invirtió en 2023 más de dos millones de euros para apoyar a miles de personas

Cáritas Diocesana de Cádiz ha presentado su memoria anual de actividades en el transcurso de una rueda de prensa presidida por Monseñor Zornoza Boy que ha estado acompañado por Vicente Pablo Ortells Polo, director de Cáritas Diocesana de Cádiz. La memoria presentada, refleja las acciones llevadas a cabo para hacer frente a las necesidades y dificultades de personas y familias, para mantenerse a flote por la realidad social de nuestra Diócesis.

Durante 2023, Cáritas invirtió la cifra de 2.057.680,75 euros, gracias a los cuales logró que la ayuda de Cáritas beneficiara a un total de 17.229 personas, reflejando un leve incremento de personas con respecto al año 2022.





Antes de la exposición de las actividades desarrolladas por Cáritas, monseñor Zornoza agradeció públicamente a todos los que han hecho posible que Cáritas haya estado al lado de los que más sufren y lo necesitan. Destacó el papel del voluntariado y destacó la necesidad de seguir colaborando con la institución para poder continuar ayudando a tantas personas en situación de dificultad.





Nuestro contexto social

El director de Cáritas Diocesana de Cádiz expuso que vivimos un encadenamiento de crisis económicas y sociales (Gran Recesión del 2008, COVID-19, guerra de Ucrania…) sufridas al menos desde el último tercio del siglo pasado lo que ha producido una acumulación creciente de personas y hogares en situación de pobreza y exclusión social cronificada. En este contexto social es en el que se encuadran las personas y familias que Cáritas ha atendido en el año 2023. Destacó que las condiciones de vida de las familias están debilitadas debido a la presión de los gastos básicos, a la dificultad para afrontar gastos imprevistos y a la precariedad del empleo. Los datos de la Memoria reflejan las graves dificultades que ha supuesto la crisis inflacionaria para muchos hogares.





La respuesta de Cáritas Diocesana de Cádiz

La mayoría de las personas atendidas en el programa de Acogida y Atención Primaria recibieron ayudas para el acceso a consumo de alimentos, para el pago del alquiler de sus viviendas o para el de los recibos de los suministros. En este programa se atendieron en el último año a 5.286 familias con una inversión de 493.559,20 euros.





Ortells expuso que “como consecuencia del aumento del coste de vida, las familias dedican una mayor parte de su presupuesto a pagar la vivienda y a otros gastos esenciales”. La vivienda se ha convertido en la carga mayor para los ingresos de las familias. Dedicar más recursos de los recomendados a la vivienda genera no poder cubrir otras necesidades básicas, como salud o transporte o la generación de deudas por impagos.

Con una dotación total de 641.876.76 euros, el esfuerzo financiero realizado sobre los itinerarios de inserción sociolaboral y las empresas de inserción superó al programa de Acogida y Atención Primaria. Con estos recursos se consiguió atender a 656 personas logrando que 144 personas lograran su inserción laboral. “Cáritas mantiene una apuesta por apoyar los proyectos de economía solidaria para ayudar a las personas en situación de exclusión a que recorran un camino digno hacia su autonomía. Son iniciativas que requieren más inversión económica, pero son más efectivas a largo plazo y tienen un efecto más recuperador de la persona”, ha señalado Vicente Ortells.





En la atención a las Personas en situación de sin Hogar, Cáritas Diocesana de Cádiz ha destinado 353.412 euros. Nuestra labor de acogida y acompañamiento a través de nuestros dispositivos repartidos por San Fernando, Chiclana de la Frontera, Algeciras y la Línea de la Concepción han podido apoyar a 830 personas. Nuestra acción se ha dirigido a personas que viven en un espacio público, se hospedan en albergues, centros o refugios y carecen de recursos, de lazos comunitarios y familiares. Cáritas ha promovido la atención personalizada que cubran tanto las necesidades básicas como el objetivo de máxima recuperación personal e integración social. El número de mujeres en situación de calle sigue siendo una de las preocupaciones de Cáritas por el grado tan intenso de vulnerabilidad (176 mujeres atendidas).

En el año 2023, la Escuela de Formación ha desarrollado acciones formativas para el voluntariado, agentes contratados y participantes de los programas de intervención social. Con una inversión que alcanzó los 301.535,99 euros, se han podido formar 111 personas en situación de exclusión laboral. Este esfuerzo formativo en formato cursos de formación ocupacional, formación en el puesto de trabajo, prácticas no laborales y talleres prelaborales, han dado como fruto que 55 personas hayan logrado su inserción laboral.

Personas comprometidas

La memoria recoge también los datos de las personas que están detrás de toda esta actividad confederal, sostenida gracias a 762 personas voluntarias y a 38 trabajadores contratados. Junto a estas personas, Cáritas reconoce a los socios y donantes, un total de 954, que con sus aportaciones hacen posible el desarrollo de nuestras actividades.





Propuestas para el futuro

El director de Cáritas concluyó su intervención señalando que el camino para erradicar la pobreza y la exclusión social no debe centrarse solamente en políticas y acciones dirigidas a la mejora de los ingresos. El conjunto de los gastos y, especialmente, los que tienen que ver con la vivienda, precisan también de intervenciones que, al menos, moderen el incremento de los precios. Si queremos construir un futuro y una sociedad que no prescinda de una buena parte de sí misma, hemos de poner en el centro de la agenda política y social a este grupo de personas y hogares, implementando acciones que resulten eficaces para todas las personas, lo que no es sino la manera adecuada de entender el bien común, que: o es de todos o no es.





Mantener el apoyo a Cáritas

La memoria no termina sin el agradecimiento expreso a las entidades públicas y privadas que han colaborado con Cáritas Diocesana de Cádiz. Especial mención se hace a las empresas colaboradoras que apoyan el programa de empleo y la formación para la inclusión. También han valorado la colaboración de los ayuntamientos y administración provincial y autonómica por su apoyo.





Por su parte, el llamamiento a la colaboración económica sigue activo para que no se desactiven las donaciones y la labor de Cáritas no se vea en riesgo. Si se quiere colaborar con Cáritas se pueden donar en la cuenta ES98 2103 4000 67 3300000639 o a través de la www.caritas.es/cadiz y en el teléfono 956212080. Igualmente, se ofrece la posibilidad de incluir a Cáritas Diocesana de Cádiz como beneficiaria de una herencia o legado.





Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza.

Un año más, Cáritas junto con el resto de la Iglesia, celebra el día de la Caridad, la fiesta del Corpus Christi, centro de la espiritualidad cristiana. La comunidad de seguidores de Jesús estamos convocados a partirnos y repartirnos, allí donde nos necesitan, especialmente entre los hermanos y hermanas más vulnerables.





Con el lema de esta jornada “Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza” queremos hacer visible y poner en el centro de esta celebración la realidad de tantas personas que han perdido el rumbo o el sentido de su vida, que no encuentran esa oportunidad para salir adelante, encontrar un trabajo o un lugar donde vivir o encontrar alguien que los escuche y les alivie la soledad.





En Cáritas sabemos que se puede recalcular la ruta, solo hace falta estar ahí, al lado de quien lo necesita, ofreciendo AMOR en forma de escucha, acogida, tiempo, oportunidad o invitación a participar en un proyecto común.