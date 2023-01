‘Cádiz decide’ | 30–01–2023: Ciudadanos y Cádiz Sí

Ya está disponible aquí, una nueva entrega del Podcast “Cádiz decide”, un espacio en el que con la presencia de los candidatos a las próximas elecciones municipales, tratamos de ayudarte a conocerles más y que tu voto decida.

En esta ocasión, con el análisis del periodista, Coordinador de Viva Cádiz y de 7 TV en la capital gaditana, Dani Barea, y la presencia de Juan de Dios Sánchez, candidato a la alcaldía de Cádiz por Ciudadanos y el alcaldable por la formación Cádiz Sí, Ismael Beiro, que llega de la mano de los andalucistas de AxSí, para tratar de lograr una alcaldía que nunca han conseguido, la de la capital gaditana.

Juan de Dios Sánchez, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Cádiz



Juan de Dios Sánchez (CIUDADANOS):

El candidato de la formación naranja a la alcaldía de Cádiz, Juande, como muchos le conocen, nació en Moriles (Córdoba) hace 46 años. Cuando tenía 12 meses y debido al empleo de su padre como profesor, este solicitó el traslado a Cádiz en búsqueda de un mejor futuro para sus 4 hijos (2 hijos y 2 hijas). Él es el pequeño de ellos.





Su primera infancia la pasó en el colegio Nuestra Señora de la Paz (el Redondo como se le conoce en Cádiz), y cursó EGB y el bachillerato en Salesianos y COU en Valcárcel. Finalmente se diplomó me en Ingeniería Técnica Naval y licenció en Ingeniería de Organización Industrial.





Ha complementado sus estudios en diferentes ámbitos: Comercio Exterior, Energía Solar, Economía Circular y Desarrollo Sostenible, postgrado de Perfeccionamiento Laboral, Máster de Técnico Superior en Riesgos Laborales, etc.





En el terreno profesional ha trabajado en varías empresas, siendo las principales Acciona Trasmediterránea, Delphi y FCC, en la que desarrolla actualmente su labor profesional. En el desempeño de su trabajo ha pasado por Castellón, Mallorca y Motril, y ahora en la provincia de Cádiz.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Su incorporación y acercamiento a la política viene por un impulso de mejorar el día a día de la gente desde una visión de centro, liberal y progresista. Al ejercer durante tres años y medio como parlamentario andaluz pudo actuar y trabajar de manera muy cercana en ese sentido.





En Ciudadanos a nivel provincial se dedica a la acción institucional del partido en la provincia de Cádiz.





Es aficionado al cine y al deporte, especialmente al baloncesto que sigue practicando con sus compañeros de siempre. Le encantan también la lectura, la buena música y asistir a conciertos, en los que su sobrina Marta es la mejor acompañante para disfrutarlos.





De Cádiz está enamorado de las puestas de sol, de su patrimonio histórico y de su potencial por desarrollar y revivir en todos los sentidos.

Ismael Beiro, candidato de Cádiz Sí





Ismael Beiro (CÁDIZ SÍ – AxSÍ):

La trayectoria vital y profesional de Ismael Beiro demuestra que Gran Hermano sólo fue el principio de lo mucho y bueno que vendría después. El gaditano supo ver en el conocido reality show, cuya primera edición ganó registrando un histórico 89,9% de audiencia en su final, una gran oportunidad que focalizó en una profesión. Y todo ello siendo en todo momento realista y consciente de que esa fama que le acompañaba podía ser algo efímero. Ismael comprendió que antes que vivir de la fama debía labrarse un futuro desde el conocimiento de los medios audiovisuales. Y por ello en las dos décadas que siguieron a Gran Hermano no dejó de formarse y emprendió.





Es Diplomado en Marina Civil, Ingeniero Superior Marítimo y posee un Máster en Dirección de Empresas Audiovisuales avalado por la tesis de adaptación de contenidos de televisión en el móvil y que obtuvo la máxima nota. Unos estudios que realizó en coordinación con Antena 3 televisión en la Universidad Carlos III de Madrid. También posee un Máster en mercados financieros realizados por Blackbird Bank Broker.





Y desde que ganara aquel programa de tele realidad en el año 2000 son muchos los programas en los que ha colaborado, que ha presentado e incluso ha llegado a producir desde su propia empresa de producción de contenidos audiovisuales. Además, lleva a sus espaldas más de 1.000 actuaciones en escenarios de todo el país.





Habla inglés e italiano. Este último lo comenzó a estudiar debido a su interés por la cultura, música, cine, televisión e historia del país transalpino.





Y en la actualidad está terminando el Doctorado en Ciencias de la Comunicación con la tesis ‘Alimentos transgénicos, posibles soluciones para acabar con el hambre en el mundo”, tesis que comenzó en la Universidad Católica de Valencia y que finalizará en la Universidad San Pablo CEU de Madrid.





En el ámbito personal conserva a sus amigos de la infancia y su experiencia laboral le ha llevado a acumular una extensa y valiosa lista de contacto. “Como Alcalde de Cádiz pondré a disposición de los intereses de la ciudad mi agenda, conocimientos, trayectoria, ilusión y motivación. Hay que ser agradecido y devolverle a la sociedad todo lo que ella hace por uno mismo. Hay que ilusionar y saber contagiar las buenas energías, la honestidad y el compromiso. En este sentido, mi madre me lo dice siempre muy claro: En esta vida hay que tener buena energía, trabajar en grupo y no rendirse nunca. La vida es un viaje en el que la fama se puede ir pero el prestigio que uno se labra permanece. Y en este viaje no hay nada que ame más que a mi familia y a mi ciudad”.