Bruno García: "Este Ayuntamiento está invirtiendo en asuntos sociales más que ningún otro"

La polémica de los últimos días en la ciudad de Cádiz basa sobre el alumbrado extraordinario de la ciudad para Navidad y las fiestas de Carnaval. Una guerra de cifras utilizada por la oposición para atacar al equipo de gobierno. Cifras irreales pues no se tiene en cuenta que el presupuesto en alumbrado del consistorio incluye al Carnaval de Cádiz.

El alcalde, Bruno García, ha aclarado la polémica en micrófono de COPE. "Todo el mundo tiene claro que el Navidad y el Carnaval necesita luces, hasta la oposición lo ha dicho en boca de David de la Cruz que incluso pidió perdón en su día. Necesitamos que haya Navidad en los barrios y simplemente lo que hemos hecho es incluir en el presupuesto las luces de Carnaval, por eso se incrementa el presupuesto. La oposición hace su papel pero no lo hace con la verdad. Explicando los datos lo que está claro es que hacemos una inversión razonable dentro del contexto de la ciudad. Detrás de las luces hay una apuesta por la actividad y el comercio. Los datos que están dando no son ciertos porque utilizan un criterio diciendo que estamos gastando más que otras ciudades. No estamos en una carrera por ver quién gasta más, lo único que queremos es iluminar la ciudad en Navidad", reconoce el alcalde.

¿Qué le parece que se tache de despilfarro? "La iluminación es importante. Necesitamos el comercio de cercanía y para eso la ciudad tiene que ser atractiva. Se ha dicho que en los últimos años los gaditanos se han ido a otras ciudades en Navidad y lo que queremos es que se queden en Cádiz. La inversión afecta al comercio y todo esto genera empleo y actividad económica", recuerda García.

"Es llamativo lo que están diciendo porque este Ayuntamiento ha invertido más que ninguno otro en asuntos sociales. Vamos a invertir más de un millón de euros en ayuda a domicilio. La oposición ve que ha tenido ocho años para hacer cosas y ahora comprueban que se están haciendo. No quisieron hacerlo y ahora les duele que lo hagamos nosotros", concluye el alcalde de Cádiz.