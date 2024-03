Bruno García, preocupado "por las complicaciónes en el tráfico" ante el cierre del Puente Carranza

No es ninguna broma la situación que puede comenzar a vivir la ciudad de Cádiz y su Bahía desde el próximo 17 de marzo, día en el que está anunciado el corte total de uno de los tres accesos de la capital gaditana, el Puente Carranza.

Las obras que se van a llevar a cabo el primer puente de la ciudad pueden ocasionar grandes problemas de tráfico, por lo que el Ayuntamiento sigue a la espera de elaborar un plan de movilidad, sin que aún tenga toda la información por parte del Ministerio de Transportes, aspecto que incluso ha llevado al último Pleno del Ayuntamiento.

“No pretendo generar polémica o problema. Estamos intentando adapatarnos a la realidad que tenemos. Ahora mismo no tenemos un plan definitivo, estamos en ese proceso. Tenemos la preocupación porque cuatro meses cerrado el puente puede generar muchas complicaciones de tráfico. Esa información definitiva aún no la tenemos. No estamos criticando nada, queremos formar parte de la solución”.

Así las cosas, representantes del Ayuntamiento de Cádiz y de la Junta de Andalucía, a través del Consorcio Metropolitano de Transportes, han valorado este miércoles la posibilidad de usar los seis carriles del Puente de La Constitución de 1812, también conocido como 'La Pepa', ante las obras que se van a iniciar este mes de marzo en el Puente Carranza y que cortará totalmente el tráfico por esta entrada a la ciudad.

De esta manera, en la reunión se han cerrado algunas medidas que se deben tomar de cara al corte del Puente José León de Carranza, que va a prolongarse durante cuatro meses a partir del día 17 de marzo por las obras que va a realizar el Ministerio de Transportes, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La reunión se ha celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz y ha estado encabezada por el teniente de alcalde Urbanismo, José Manuel Cossi, y la delegada territorial de Fomento de la Junta, Carmen Sánchez.

En este encuentro se han puesto encima de la mesa distintas alternativas en el recorrido del transporte interurbano por la ciudad de Cádiz, ya que todo el que sale o entra por el Puente Carranza va a tener que hacerlo ahora por el Puente de la Constitución. Así, las dos administraciones han hecho un diseño del recorrido y los cambios que han de producirse y tras ella habrá otra reunión en la que se incluirá a la Demarcación de Carreteras, que pertenece a la administración estatal, donde se cerrará el plan de tráfico definitivo que se implantará en la ciudad.