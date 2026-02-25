Alhama de Granada celebra el Día de Andalucía con su gran Fiesta del Vino

Alhama de Granada se prepara para celebrar su tradicional Fiesta del Vino este sábado, 28 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía. El evento, originalmente programado para el primer sábado de febrero, tuvo que ser aplazado por seguridad ante la previsión de una fuerte borrasca, según ha explicado Álvaro Molina. La decisión fue tomada junto a la directiva de la asociación de cosecheros.

Una celebración por todo lo alto

Las expectativas para esta nueva fecha son muy altas. "Se esperan un bombazo de caravanas, ya tenemos confirmadas más de 150", ha señalado Molina. Además, ha confirmado la llegada de "un montón de autobuses" procedentes de la costa, Granada, Loja y otros pueblos cercanos. Para acoger a todos los visitantes, la organización tiene listos 4.000 vasos y 200 jarras.

El evento comenzará a la una y media del mediodía. Molina ha querido hacer un llamamiento a la cautela, pidiendo a los asistentes "que tome el vino con prudencia, de verdad, porque es un vinito, pues, que que caldea". También ha recordado la importancia de maridar la bebida con comida: "Hay que comer, comer, es muy importante".

El éxito del Carnaval como precedente

La localidad viene de celebrar otro de sus grandes eventos, el Carnaval, que según Molina ha sido "un espectáculo" con "un ambiente precioso". Ha descrito esta fiesta como "una identidad del pueblo", esperada durante todo el año por los alhameños. El domingo de piñata, en particular, fue un día en el que "se puso el pueblo a toque".

El Carnaval no solo moviliza a los vecinos, sino que también atrae a un gran número de visitantes. "Se involucra a mucha gente del pueblo y, aparte, nos visita un montón de gente de pueblos de alrededor", ha explicado Molina. Ha destacado la afluencia de turistas de Málaga y Granada, que contribuyeron a crear un gran ambiente. "Fue un ambientazo", ha sentenciado.