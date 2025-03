Astenia primaveral y suplementos alimenticios para ayudarnos desde la farmacia

Felipe Mozo, vocal de alimentación y vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos del Cádiz describe que la astenia primaveral es una sensación de debilidad y falta de vitalidad generalizada, tanto física como intelectual, que reduce la capacidad para trabajar e incluso realizar las tareas más sencillas.

Se pueden manifestar diferentes síntomas, la fatiga, la debilidad, dificultad al concentrarme, puede obtener estados de estar más irritable, también se trata a veces con trastornos del sueño, sobre todo para conciliar, es decir, que me cuesta dormir, algunos pacientes tienen dolores musculares, cefaleas, pérdida de apetito, ... son múltiples síntomas.

La astenia primaveral, como la llamamos, son pequeños síntomas que sí lo que es tan claro que permanecen en un espacio corto de tiempo, que esto no se puede prolongar.

Desde las farmacias, ¿cómo se puede ayudar a estas personas que tienen la astenia primaveral con esos suplementos alimenticios?

Siempre podemos recurrir al suplemento, pero lo principal es eso, hacer una buena dieta, tener una serie de control de horario, porque muchas veces estos cambios vienen también por los cambios de horas, como comentaba, de luz solar, es decir, nosotros tenemos un ciclo circundiano que nos liberamos una serie de hormonas cuando nos despertamos, cuando tenemos la luz, y liberamos una serie de hormonas cuando se produce el crepúsculo, en este cambio, muchas veces aparecen estos síntomas, lo mejor es tener un control de horario, tener una buena alimentación, hacer ejercicios físicos, eso sería lo fundamental.

Y si no, podemos ir a la farmacia y pedir un consejo farmacéutico y ofrecer distintos complementos. Normalmente los más comunes son los multivitamínicos, al final tienen una serie de vitaminas, minerales, normalmente para la fatiga se utiliza también en suplementos enriquecidos con el hierro o también con la vitamina C, que también pueden mejorar el estado de ánimo. Y ya si no, si vemos que todavía estos no son suficientes, pues podemos utilizar algún tipo de suplemento energético, es típico la jalea real, que sabemos todos, que aporta energía, revitaliza, después algunas plantas como son el guaraná, el té verde, el ginseng, que eso hay que tener también un poquito de cuidado porque son plantas psicoestimulantes, entonces hay que ver también si está tomando algún tipo de medicación, si para la tensión.

Y si ya, por ejemplo, tengo algún problema con la conciliación, sobre todo viene mucho a la farmacia, me cuesta conciliar el sueño, me despierto cansado o cansada, ahí tenemos reguladores del sueño y del estado de ánimo, como son las melatoninas, que regula un poco ese ciclo circandiano, y mejora la calidad del sueño, o el tristófano, que son ánimo ácidos también que son precursores de la serotonina y melatonina, que nos ayuda un poquito a estos trastornos del sueño, el estado de ánimo, el estar un poquito deprimido, eso sería a nivel general, lo que nosotros podríamos recomendar desde la farmacia, pero siempre consulte a sus farmacéuticos y hacer el tratamiento personalizado.

La alimentación es la base fundamental, el suplemento es una herramienta que tenemos, pero debemos tener hábitos dietéticos saludables, y evidentemente si encima le ponemos un poquito de ejercicio, que es fundamental para el estado de ánimo.