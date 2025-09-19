Antonio Sanz sobre el futuro hospital: "El proyecto es imparable, a pesar de las mentiras de María Jesús Montero"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "engañar" a los gaditanos tras "ofrecer un mensaje que no se corresponde con la realidad" en cuanto a la cesión de los terrenos para el nuevo Hospital de Cádiz, ya que, según el borrador de convenio remitido por el Gobierno, "esta operación no es gratis".

Sanz ha afirmado que "cuando alguien ofrece algo de manera gratuita, es gratis, lo que no se puede decir es que es gratis y que luego cueste dinero a los gaditanos".

Además, ha añadido que el borrador de convenio también "demuestra" que "quien tenía bloqueado este proyecto era el Estado". "Su propia iniciativa demuestra que el único que estaba bloqueando el proyecto era el Estado al no dar una solución y dar paso para desarrollar el proyecto definitivamente y para poder ejecutar el hospital, del que la Junta de Andalucía ya tiene aprobado su plan funcional pero que sin los terrenos no se podía avanzar".

En este sentido, ha indicado que "ahora, cuando se ofrece la solución, lo segundo que se demuestra es que María Jesús Montero ha mentido a los gaditanos y que esta operación no es gratis". Así, ha explicado que "esta operación es la misma que el alcalde de Cádiz, Bruno García, ya venía ofreciendo hace varios años y varios meses, concretando que estaba dispuesto a hacer frente a la solución de los terrenos del hospital".

"Al final lo que viene a reconocerse es que no tiene nada que ver lo que ha dicho María Jesús Montero con el convenio y que, por tanto, de gratis nada", ha incidido Sanz, que ha añadido que no puede entender "cómo toda una vicepresidenta del Gobierno puede llegar a tener el descaro de engañar así a los gaditanos".

"Hoy mismo la propia Zona Franca reconoce que de gratis nada y, por tanto, María Jesús Montero ha venido a apuntarse un tanto pero ha metido la pata profundamente porque le ha mentido a los gaditanos, porque de gratis nada, no es una cesión gratuita", ha insistido.

No obstante, Sanz, "aclaradas estas dos cuestiones", ha asegurado que "la apuesta que el Gobierno andaluz hace por las obras y el impulso del hospital de Cádiz es incuestionable y por tanto va a seguir adelante con el proyecto". "Está el plan funcional aprobado y se pone en marcha todas las capacidades necesarias para impulsar este proyecto", ha apuntado.

"Este proyecto es ya imparable y la voluntad política del Gobierno andaluz de acometerlo es incuestionable y por tanto comienza la cuenta atrás para que el capital de Cádiz sea una realidad", ha manifestado Sanz, que no obstante ha incidido que "en medio nos hemos encontrado con un intento de burla, de engaño y de falsedad a los gaditanos y es absolutamente lamentable y desde luego, grave".

Así, ha pedido a María Jesús Montero "que deje de engañar", porque "no se pueden ganar los votos de los andaluces y de los gaditanos mintiéndoles y si todas las promesas que va a hacer son como la de la cesión gratuita del hospital, Andalucía va a arreglada". "Esto no sólo es ya que lo reconozca el resto de administraciones, sino que el propio Gobierno de la nación reconoce que la operación no es gratis, como había dicho Montero, que demuestra la poca seriedad y el poco respeto que le tiene a los gaditanos y a los andaluces en general", ha concluido.