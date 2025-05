El análisis de la temporada por Manuel Vizcaíno y Juan Cala; y el proyecto de Sportech en El Puerto con Germán Beardo

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, ha estado en los micrófonos de COPE desde la Feria de El Puerto de Santa María. En este sentido el presidente señaló: «Hemos llegado al acuerdo con el Ayuntamiento de El Puerto, y la Junta de Andalucía ya tiene conocimiento de ello, para que este proyecto no se quede en zona de nadie. Hemos dado con la ubicación para conseguirlo».

El presidente del Cádiz CF echó la vista atrás y puntualizó: «Existen trabas conocidas previamente en Delphi. Hubo un cambio político en el Ayuntamiento de Puerto Real y hubo confrontación con la nueva alcaldesa (Aurora Salvador), quien calificó a los dirigentes del Cadiz CF de forma poco adecuada». Al tiempo que añadió: «Le dimos la bienvenida al cargo cuando tomó posesión y hasta ahí. Luego no hubo nada más. No hablo de ella porque no la conocemos, igual que ella no nos conoce a nosotros. Poco más hay que hablar. Definió claramente su postura y no vamos a confrontar».

Asimismo destacó: «Jamás me he sentado con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, aunque pusimos a disposición hacerlo».

Por su parte, Germán Beardo, alcalde de El Puerto y reconocido cadista, señaló: «Para El Puerto es un honor y una oportunidad. Tenemos solvencia suficiente para atraer apuestas importantes como ésta. Agradezco la confianza depositada por Manolo y Rafa en El Puerto. Así abrimos las puertas al empleo, la riqueza, el desarrollo económico y damos soluciones al aspecto deportivo».

«Es una necesidad histórica de la Bahía de Cádiz, tal y como ya comentaba Javier Sánchez Rojas. El Puerto vive ahí una gran transformación porque es un proyecto muy satisfactorio por las ocasiones que genera. También repercutirá en la Bahía de Cádiz, ya que traerá empleo de calidad», continuó el primer edil portuense.

Y ahí llegaba la pregunta: ¿cuándo se va a empezar? «Trabajamos para la declaración de interés autonómico y para preparar el nuevo escenario. Hay que cumplir con los plazos legales, pero no tardaremos ni un día más de lo que marque la ley para empezar. Repito: ni un día más de lo que marca la ley», puntualizó antes de ser recalcado esto último por el presidente Manuel Vizcaíno.

el análisis de juan cala

También estuvo presente el responsable de la parcela deportiva Juan Cala. Según apuntó el exfutbolista lebrijano, la misión en el Cádiz CF es clara de cara a la próxima temporada: «Rejuvenecer la plantilla es una tarea. Ha sido uno de los problemas esta temporada en una plantilla que también ha sido larga. Hay que traer jugadores ilusionados por ascender y jugar en Primera. Buscamos ese perfil».

Y dio un detalle: «Ya iniciamos el proyecto en enero con las salidas de varios jugadores y la llegada de Iker Recio, que ha jugado poco pero se atisba que es un central de futuro, y Mario Climent, que ahí están sus números. Todo ello sin contar a Bojan Kovacevic, que llegó meses antes y vamos a quedarnos con él».

«Tenemos claro qué hacer y tenemos claros cuáles son los errores. Nos queda implantarlo, que es lo más complicado. La semana que viene anunciaremos los cambios en la dirección deportiva y en el proyecto», apuntó Cala, que también es uno de los propietarios del Atlético Sanluqueño, club desde el que llegará el director deportivo y general Mario Fuentes al Cádiz CF.