Manuel Vizcaíno rompe su silencio: el fracaso de la temporada, la renovación del equipo, Salvador Chirino, Suso y el presupuesto

Cádiz - Publicado el 28 may 2025, 16:16 - Actualizado 28 may 2025, 16:40

Llevaba mucho tiempo sin hablar y el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha roto su silencio para hablar de toda la temporada y los fallos que se han cometido. En un tono conciliador y con algo de autocrítica, el dirigente ha tratado los diversos temas que se lan cuestionado.

No tiene reparos en suspender la gestión deportiva de este año. «Calificaría la temporada a muy deficiente, en mi época del colegio eso era del 0 al 2. Respecto a la afición hago dos lotes: La afición enfadada con razón con su equipo tras cuatro años en Primera y hemos hecho una temporada desastrosa y luego están los que mediante el insulto acaparan. A los primeros les respeto», manifestó dejando en evidencia a los que ya de por sí se evidencian descalificando en público.

El verano pasado habló de revolución y no se dio y en este momento ha hablado de «cambio radical en la plantilla». No dijo cómo pero sí que se va a hacer. «Lo haremos en los próximos días o meses porque esto no es freír un huevo», matizó sin explicar el cómo se quitará de encima a tanto jugador ya amortizado pero con contrato.

Además, este año la cosa se complica porque el club tiene «un potencial menor que el año pasado porque la ayuda al descenso ha sido menor». En la misma línea, espera que las salidas «sean lo menos gravosas posibles» así como que «en caso de traspaso sea los más beneficiosos para el club y poder conformar una plantilla a la altura del Cádiz CF de los últimos años. No voy a desvelar cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer», insistió.

Lo que parece ya asumir es lo que no ha asumido en los dos últimos años tras defender y renovar tanto a jugadores que ya no ilusionaban en la grada. Por eso, trabajará para que «la afición vuelva a sentirse representada y volver a tener los ojos vidriosos cuando vea a su equipo». Y dijo. «Que volvamos a ese hambre, que no significa que tengan 20 años sino con la vergüenza de competir por el amor a unos colores y a un proyecto».

También tuvo momentos en los que sacó pecho. Por ejemplo, para recordar que «es la segunda vez en la historia que el Cádiz CF lleva diez años en el fútbol profesional».

A vueltas con la plantilla, la del 25/26 estará por debajo de los 35 kilos del pasado año. En este punto, Vizcaíno dijo que el presupuesto de este año «va a depender de la venta de jugadores y de más ajustes presupuestarios. El límite salarial es un dinero que está vivo. Habrá disminución del presupuesto, eso sí». Y recordó que este año el Cádiz CF «era la tercera o cuarta plantilla más cara de Segunda». Además, hizo autocrítica, que ya faltaba. «Habíamos abusado de creer en una plantilla que venía de Primera y han venido chavales de Primera RFEF que nos ha pasado por el lado», manifestó en lo que fue una crítica velada a sus jugadores.