El alcalde ofrece al Cádiz CF la compra del Estadio

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', no ha tardado tiempo en responder a la intención manifestada por el presidente del Cádiz CF Manuel Vizcaíno de construir un estadio propio del club, aunque sea fuera de la capital gaditana.

El cambio de nombre del Estadio Ramón de Carranza por el de Nuevo Mirandilla ha sido algo que no gustó en absoluto en el seno del conjunto amarillo, y de esos barros vienen estos lodos. Vizcaíno siempre ha asegurado que no se podía perder la marca Carranza, algo que incluso la entidad tiene registrada. Aunque el dirigente amarillo y el club han mantenido siempre una postura de absoluto respeto con el Ayuntamiento y el proceso que abrió para cambiar el nombre, la intención del Cádiz ha sido siempre la de tener un estadio propio y no municipal.

Ahora y con la idea de construir un coliseo de 35.000 espectadores fuera de la capital, al no exisitr terreno en Cádiz para ello, Kichi ha respondido con una información que no era pública hasta el momento. "Le hemos ofrecido en varias ocasiones al Cádiz CF la posibilidad de que compre el estadio municipal. La última vez que se lo propusimo fue cuando inicamos el proceso del cambio de nombre. Nunca hemos tenido una respuesta ni una intención de que nos pregunten por la valoración económica", ha asegurado el alcalde.

«Sería triste un estadio fuera de la ciudad»

Asimismo, González recuerda que "esa oferta sigue en pie y que estaría muy bien que el Cádiz CF se hiciera cargo del estadio. Si el Cádiz lo tiene a bien podemos empezar la negociación cuando ellos quieran".

El alcalde @JM_Kichi responde a Vizcaíno sobre la intención de construir un nuevo estadio #CadizCF “Nosotros le hemos propuesto al club que compre el estadio. Si lo tiene a bien podemos iniciar negociación. Sería triste que estuviera fuera. Para nuestra ciudad, equipo y afición” pic.twitter.com/DjcFnnq3Bf — Nacho Limón Lara (@NachoLimon_Lara) August 4, 2021

Por otra parte, respecto a la posibilidad de que la entidad amarilla pueda construir un estadio fuera de la ciudad, Kichi lo considera "muy triste. La afición del Cádiz es como es y en eso tiene que ver que el estadio esté en la ciudad. Muchos partidos que hemos vivido y su ambiente han sido así porque el estadio está donde está. Sería un proyecto muy triste para la afición y la ciudad".

"Si el club quiere hacer un estadio aquí tienen el municipal para comprarlo sin ningún tipo de problema", ha insistido Kichi que recuerda "siempre hemos sido respetuosos con las intenciones del Cádiz CF".