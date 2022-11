El Alcalde de Cádiz no volverá a la política activa

El alcalde de Cádiz, José María González, tras anunciar que no se volverá a presentar a las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo de 2023, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que ha cumplido su palabra de no permanecer más de 8 años en política, asegurando que aunque él siempre será un militante de base, no volverá a dedicarse a la política activa. Su etapa está cumplida y ahora regresará a la docencia, demostrando, ha dicho, que se puede seguir viviendo sin la política y lo que es más importante, dejando de vivir de la política.





El alaclde de Cádiz, seguirá en el cargo hasta su relevo el próximo mes de mayo y asegura que en su partido hay muchas personas válidas que pueden seguir adelante haciendo buenas cosas por Cádiz.





En paralelo, el alcalde ha puesto el foco en el carácter colectivo del proyecto político: “No ha sido un mandato en soledad, sino que hemos procurado política e ideológicamente que fuera un gobierno coral”.





Adelante Andalucía, tal y como se anunciara la semana pasada, está inmersa actualmente en un proceso de primarias para elegir a las y los candidatos que concurrirán a las elecciones municipales, con la próxima primavera como fecha tope para culminar las designaciones. En el caso de Cádiz capital, el plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo domingo 27 de noviembre a las doce de la noche.