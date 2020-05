El alcalde de Cádiz alerta contra la gordofobia, "que tiene componentes de odio como el machismo"

El alcalde de Cádiz, José María González, ha alertado contra la gordofobia, "que tiene componentes de odio como el machismo o la homofobia". "Ya está bien de ocultar, como si fuera menor, esa irracionalidad hacia quienes no se ajustan a los cánones impuestos por el sistema, un sistema que no sólo oprime a los pobres, también a quienes no cumplen con sus normas estéticas y sociales", ha añadido.

En un escrito en sus cuentas oficiales de redes sociales, el alcalde señala que cuando escribe algún texto en Facebook para fomentar, por ejemplo, el consumo en las tiendas locales, "se repiten comentarios como: Te has hartado de phoskitos en el confinamiento, te has puesto gordo o qué gordo estás, por Dios".

Asimismo, ha lamentado que cuando ha compartido otra noticia en sus redes sociales sobre la necesidad de una reforma fiscal para no castigar a los trabajadores, le escriben: "Tienes unos kilitos de más" o "estás redondo".

Las bromas contra la obesidad

"Las bromas siempre son sobre el mismo tema: la obesidad", ha manifestado el alcalde de Cádiz, que ha indicado que tras unos días "dándole vueltas a esta realidad", se ha sentido obligado a posicionarse, "porque haciéndolo quizás pueda ayudar a muchísima gente que seguro se siente reflejado ante esta situación, pero no dice nada".

Así, el alcalde ha hecho referencia a un sociólogo de la Universidad de la Sorbona (París) que desveló al periódico The New York Times los resultados de un estudio, según el cual, en Francia, un hombre gordo tiene tres veces menos de probabilidades de encontrar empleo que otro con su mismo currículo que esté en su peso. "¿Saben por qué? Porque vivimos en una sociedad que margina, excluye, ridiculiza y maltrata a las personas con una característica física que difiera de lo impuesto, en este caso: la gordura", ha explicado el alcalde.

González ha afirmado que "la gordofobia, que si no lo saben es la repulsa hacia quienes sufren exceso de peso y se apartan de los patrones estéticos, tiene consecuencias y tiene componentes de odio, como lo tienen la misoginia, el machismo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, el racismo, la xenofobia o el clasismo, por poner algunos ejemplos".

Además, ha añadido que "ante las enfermedades de transmisión social, como las antes citadas, sólo queda un camino: combatirlas y nunca normalizarlas o invisibilizarlas".