Los 10 sonidos del Cádiz CF en 2025: de la lucha por la permanencia, al regreso de Suso y llegar a Wall Street

El Cádiz CF ha vivido un año 2025 de auténticos altibajos, un viaje que comenzó con la esperanza de cotas altas y que ha culminado con una profunda transformación tanto en el césped como en los despachos. El equipo, que reaccionó inicialmente con la llegada de Garitano, llegó a soñar con la posibilidad de luchar por el playoff de ascenso, especialmente tras una memorable victoria en Santander ante un intratable Racing con golazos de Ontiveros. Sin embargo, el destino fue caprichoso y una derrota en Tenerife ante el equipo de un viejo conocido, Álvaro Cervera, marcó el inicio de un declive que llevó al conjunto amarillo a desinflarse y a tener que conformarse con asegurar la permanencia en la categoría.

Una profunda renovación en verano

El mercado estival trajo consigo una renovación profunda de la plantilla, con Juan Cala al frente de la dirección deportiva. Esta reestructuración implicó la salida de pesos pesados que en su día lograron la permanencia en Primera División, como Rubén Alcaraz, Rubén Sobrino y Gonzalo Escalante. El propio Alcaraz definió la importancia de aquel objetivo logrado en Vitoria: "Igual no fue nuestro mejor partido, ni en lo personal tampoco, pero era ganar, y teníamos que ganar, así lo hicimos, y creo que era para nosotros nuestra Champions".

A estas salidas se sumó la de un emblema del club, Chris Ramos, máximo goleador del equipo la pasada temporada, que puso rumbo al Botafogo. Pero no todo fueron despedidas. El verano también trajo de vuelta al "hijo pródigo", Suso, quien se convirtió en el fichaje estrella del club y de toda la Segunda División. Un regreso a casa que el propio jugador recordó con emoción, aludiendo a los momentos duros que vivió cuando se fue solo, sin su familia, para convertirse en futbolista.

Emblemas que continúan y leyendas que reciben su homenaje

La dirección deportiva también apostó por la continuidad de dos figuras clave en el vestuario: Álex Fernández e Iza Carcelén renovaron sus contratos. Álex Fernández explicó que, aunque valoró la posibilidad de terminar su ciclo en el club, la entidad le dio la oportunidad de tomar la decisión final. "Siempre estaré eternamente agradecido por eso, por que respeten mi mi trayectoria aquí", afirmó el jugador, sellando su compromiso con el equipo.

El club también tuvo un gesto con su historia, dedicando una de las puertas del estadio, concretamente en Fondo Norte y Tribuna, a una leyenda como Carmelo. El exfutbolista, emocionado, agradeció el gesto recordando la esencia del deporte: "Esto es un juego colectivo, no es de una persona sola. Entonces, quiero que sea un reconocimiento, no a mí, sino durante los años que pertenecí al Cádiz".

Hitos económicos y un futuro fuera del campo

En el plano institucional, el Cádiz ha dado pasos de gigante. El club encontró el apoyo del alcalde Germán Beardo para el proyecto de su ciudad deportiva en El Puerto de Santa María, un respaldo basado en la "demostración pública de que son gente solvente, y de que tienen un proyecto claro". Pero el hito más sonado del año fue, sin duda, su entrada en la bolsa de Wall Street.

El sonido de la campana en la bolsa de Nueva York simbolizó un momento histórico, convirtiendo al Cádiz CF en el primer club español en cotizar en bolsa. Este movimiento llega en un momento de estabilidad económica, aunque el presidente del club ha querido poner los pies en el suelo, reconociendo la nueva realidad del equipo en Segunda División. "Jugábamos con trampa, porque teníamos la ayuda del descenso, y ya volvemos a la realidad de lo que somos, un equipo de segunda división, que tenemos que tener los gastos de un equipo de segunda división", sentenció.