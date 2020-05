Vizcaíno en Tiempo de Juego: "Estadio Carranza sería una buena alternativa"

La polémica suscitada por el segundo intento por parte del Ayuntamiento de Cádiz de cambiar el nombre del Estadio Ramón de Carranza ha tenido su continuación con el pronunciamiento público del presidente del Cádiz CF, Manolo Vizcaíno, club que regenta el uso del coliseo cadista.

Vizcaíno ha hablado en el programa ‘Tiempo de Juego’ de la Cadena COPE en el que ha insistido en la idea de cumplir la ley junto con intentar no poder la esencia del estadio. “Si es verdad que hay que cumplir la Ley de Memoria Histórica y parece que el nombre del estadio incumple esa ley. Yo no sabía quien era Ramón de Carranza y sería una pena perder la marca Carranza. Desde el himno oficioso de Manolo Santander que lo lleva, al Trofeo y mil historias más que rodean al estadio, sería genial que pudiéramos combinar el cumplir la ley con no perder la marca Carranza”.

El presidente cadista da un paso más y se moja sobre cuál sería su mejor opción. “El estadio es de titularidad municipal y costó un dinero en su día, espero que sean los aficionados del Cádiz CF los que elijan el nombre. Estadio Carranza, sin nombres y apellidos, sería una buena alternativa, pero lo importante es que sean los aficionados los que lo elijan”.

"Fali jugará"

Cuestionado por la situación de Fali, Vizcaíno ve factible que el jugador se eche atrás y finalmente juegue. “Estamos intentando convencer a Fali. Es un magnífico chaval y es el único que ha dicho que no juega y que no cobra. Todo lo hace de convencer y poco a poco se va a convencer y esto seguro que va a ser así”.

Por otra parte, una de las grandes noticias de la semana ha sido ver al gran Theo Vargas fuera de la UCI del Hospital de Puerto Real. “He podido hablar con Theo a través del móvil de su mujer y está mejor. He estado pendiente de él como muchos gaditanos, al final con su fuerza está saliendo de esto. Le quedan unos diez días para salir del hospital. Vamos a tener Theo Vargas para rato”.

Asimismo, una de las últimas iniciativas solidarias del Cádiz CF ha sido la de promover una camiseta. “La camiseta es una iniciativa con Adidas para dar las gracias a los colectivos que han estado en primera línea cada día luchando contra el coronavirus. Está teniendo una magnífica acogida y todo lo recaudado va a ir destinado al Ministerio de Sanidad”, explica Vizcaíno.