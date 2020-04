Vizcaíno: "La plantilla del Cádiz está comprometida y quiere volver a entrenar"

Las declaraciones del jugador del Cádiz CF Rafael Jiménez ‘Fali’ han sido una auténtica bomba en el fútbol español y en el propio club amarillo.

Ha sido el primer jugador del fútbol nacional en expresar su contrariedad a volver a jugar, de ahí que la repercusión esté siendo importante en las últimas horas. La reacción en el Cádiz CF no se ha hecho esperar y ha sido el propio presidente, Manuel Vizcaíno, quien ha hablado en los micrófonos de ‘El Partidazo’ de COPE, mismo programa en el que Fali dio sus explicaciones una noche antes.

“Hablé anoche con Fali y lo hemos dejado pasar para que se tranquilice porque es un chaval de diez que ha jugado con un pie roto y con una microrrotura esta temporada. Lo entiendo como persona, no como futbolista. Hay que arroparlo, es humano y tiene miedo, yo también lo tengo”, reconoce el prsidente cadista que apunta que “vamos a intentar que nos calmemos y queremos recuperarlo porque para nosotros es una persona importante”.

Vizcaíno no contempla que el jugador cadista no esté con sus compañeros en la vuelta de los entrenamientos. “Voy a pensar que Fali va a estar en la vuelta a los entrenamientos. Voy a intentar convencerlo, él no tiene término medio. Es una persona especial para el club y para sus compañeros. Vamos a convencerle de que no va a correr ningún peligro”.

El presidente aclara que no hay más jugadores en la plantilla amarilla que piensen como el central valenciano. “La plantilla del Cádiz CF está responsabilizada con el problema y está mentalizada. Quieren volver a entrenar y luchar por el ascenso a Primera División. Son chavales que no vienen de la élite y quieren jugar en Primera División, incluido Fali que quiere conseguirlo”.

“El fútbol va a estar cubierto”

Vizcaíno entiende que la seguridad plena no va a existir, algo que reclamaba el propio Fali. “Yo a mis hijos tampoco le puedo garantizar el 100% de seguridad. El mundo no se puede parar y tenemos que ser conscientes en el mundo en el que vivimos y tenemos las mismas obligaciones que otros trabajadores. Vamos de la mano de las autoridades sanitarias para que la seguridad sea la mayor posible”.

“El fútbol va a estar muy cubierto, seguramente de manera injusta, y lo va a estar mucho más que otros sectores”, explica Vizcaíno.

El presidente destaca que “si la solución es parar una actividad hasta que no haya una vacuna, imaginad lo que puede pasar. No podemos entrar en esa demagogia, el fútbol es ahora una actividad necesaria para la sociedad porque podría ser síntoma de que todo vuelve a la normalidad si el balón vuelve a rodar”.