Vizcaíno asegura que el Cádiz CF "podrá fichar en verano"

Horas después de conocerse la noticia, Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, ha hablado detenidamente sobre la sanción de FIFA por el caso Momo Mbaye.

Lo ha hecho en ‘El Partidazo’ de la Cadena COPE donde el dirigente amarillo ha explicado al detalle todo lo sucedido y sus argumentos para ser optimista con que todo quede en agua de borrajas.

“Todavía no tenemos capacidad de quitar un jugador al Watford con el presupuesto que tiene este club inglés. El jugador venía libre con todo lo que el sistema FIFA tenía contemplado. Nos hemos encontrado con esta sorpresa instada con idea de hacerle daño al Cádiz CF, seguramente porque vamos primeros o porque alguno creía que íbamos a desaparecer. Nos van a dar la razón porque la propia FIFA nos lo dio en su día”, ha asegurado Vizcaíno.

Cuestionado por sí detrás de todo está Quique Pina, Vizcaíno apunta que “no digo que Pina esté detrás de todo esto, el contrato del que habla el Watford está Pina. No quiero darle ese protagonismo. Yo creo que el Cádiz CF está por encima de todos nosotros. Él como accionista de Locos por el Balón debería tener más cuidado al trabajar. Hay muchos líos en torno a la figura de este señor. Hemos saneado el club, está estabilizado, el campo se llena cada domingo y en definitiva estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer”.

Sobre el recurso que el Cádiz CF va a plantear ante el TAS, el presidente amarillo explica que “nuestro abogado nos dice que no hay fechas establecidas. El tiempo empieza a correr cuando recibamos la base jurídica de la sanción que puede tardar un mes y a partir de ahí tenemos el tiempo suficiente para recurrir y pedir una cautelar para que la sanción no sea firme hasta que no se pronuncie el TAS”.